Какие льготы могут получить семьи украинских ветеранов и как их правильно оформить

Ветеран с семьей. Фото иллюстративное: veteran.com.ua

Государственная поддержка в Украине распространяется не только на самих участников боевых действий, но и на членов их семей. Семьи военных могут получить помощь в оплате коммунальных услуг, оздоровлении детей или обучении в вузах. Правда, большинство социальных гарантий государство не предоставляет автоматически, поэтому родственникам необходимо самостоятельно обратиться в профильные учреждения.

Об этом со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Какие льготы предусмотрены для детей защитников

Дети ветеранов имеют право на отдельный пакет социальной поддержки, который охватывает обучение и отдых. В частности, государство гарантирует им бесплатные путевки в детские лагеря, первоочередные места в детских садах и школах по месту жительства, а также бесплатное или льготное проживание в студенческих общежитиях. Кроме того, успешные студенты без академической задолженности могут получать социальную стипендию и перевестись на бюджетную форму обучения в колледжах или университетах. Бесплатное питание в учебных заведениях государство не предусмотрело, однако его часто финансируют местные советы за счет своих бюджетов.

Особенности оформления коммунальных льгот и помощи

Родственники могут самостоятельно оформить льготы на коммунальные услуги без личного присутствия ветерана. Для этого военнослужащий должен выписать доверенность на супругу или кого-либо из родственников. На фронте документ может заверить командир части, а в госпитале — руководитель больницы. Далее с документами и паспортом уполномоченный член семьи может обратиться в Пенсионный фонд. Оформить такую льготу можно и по фактическому месту жительства, если предоставить справку о том, что по месту регистрации льгота не начисляется. Воспользоваться льготой может только один из членов семьи. Для оформления документов обычно требуется удостоверение участника боевых действий.

Также государство гарантирует помощь на похороны ветерана. Родные могут получить бесплатную услугу или компенсацию расходов. Для этого им нужно подать в органы социальной защиты заявление, чеки и свидетельство о смерти.

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