Красная лента в «Армия+» — что это значит

Телефон в руках военного. Фото: Армия.Inform

В Украине для военных создали приложение "Армия+", но очень редко может возникнуть ситуация, когда в приложении появится красная полоса, означающая СЗЧ. В таком случае есть несколько вариантов действий, как ее убрать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский ОТЦК.

Как действовать в случае появления красной полосы в "Армия+"

В ОТЦК пояснили, что красная отметка "Зафиксировано отсутствие на службе" означает, что в систему поступила информация о факте самовольного оставления воинской части.

"В то же время в настоящее время продолжается синхронизация и обновление данных, поэтому в отдельных случаях статус может отображаться с задержкой или быть неактуальным", — говорится в сообщении в Facebook.

Чтобы убедиться, обновилась ли информация, пользователям рекомендуют следующее:

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установить приложение «Армия+» версии 3.2.2 или более поздней;

выйти из своей учетной записи и повторно авторизоваться;

подождать около 15 минут, пока завершится синхронизация данных.

Если после этого красная отметка продолжает отображаться, военнослужащим, фактически проходящим службу, рекомендуется обратиться к своему непосредственному командиру.

Лицам, имеющим статус СЗЧ, необходимо обратиться в Военную службу правопорядка.

Если после выполнения всех рекомендаций информация так и не обновилась или остается недостоверной, следует обратиться в службу поддержки приложения "Армия+".

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, группы оповещения ТЦК могут не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей. Причем они имеют право задерживать также военных, находящихся в СЗЧ.

Также мы писали, что в Украине ввели контракты с четкими сроками службы. После этого в армию решили вернуться тысячи людей.