Красная лента в «Армия+» — что это значит

Появилось красная строка в "Армия+": в ТЦК объяснили, что делать
В Украине для военных создали приложение "Армия+", но очень редко может возникнуть ситуация, когда в приложении появится красная полоса, означающая СЗЧ. В таком случае есть несколько вариантов действий, как ее убрать.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский ОТЦК.
Как действовать в случае появления красной полосы в "Армия+"
В ОТЦК пояснили, что красная отметка "Зафиксировано отсутствие на службе" означает, что в систему поступила информация о факте самовольного оставления воинской части.
"В то же время в настоящее время продолжается синхронизация и обновление данных, поэтому в отдельных случаях статус может отображаться с задержкой или быть неактуальным", — говорится в сообщении в Facebook.
Чтобы убедиться, обновилась ли информация, пользователям рекомендуют следующее:
- установить приложение «Армия+» версии 3.2.2 или более поздней;
- выйти из своей учетной записи и повторно авторизоваться;
- подождать около 15 минут, пока завершится синхронизация данных.
Если после этого красная отметка продолжает отображаться, военнослужащим, фактически проходящим службу, рекомендуется обратиться к своему непосредственному командиру.
Лицам, имеющим статус СЗЧ, необходимо обратиться в Военную службу правопорядка.
Если после выполнения всех рекомендаций информация так и не обновилась или остается недостоверной, следует обратиться в службу поддержки приложения "Армия+".
Как сообщали Новини.LIVE, группы оповещения ТЦК могут не только вручать повестки, но и задерживать нарушителей. Причем они имеют право задерживать также военных, находящихся в СЗЧ.
Также мы писали, что в Украине ввели контракты с четкими сроками службы. После этого в армию решили вернуться тысячи людей.