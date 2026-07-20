Единоразовая помощь на переезд для военнослужащих: кто имеет право на ее получение
Украинские военнослужащие, которых переводят на службу в другой населенный пункт, могут получить единовременное пособие на переезд. Эти деньги должны компенсировать расходы на переезд самого военнослужащего и членов его семьи. Правда, такую выплату предоставляют не всем, а её назначение зависит от конкретной причины смены места службы.
Об этом со ссылкой на Судебно-юридическую газету сообщает Новини.LIVE.
Кому начисляют средства на переезд
Денежную поддержку получают бойцы, служащие по контракту, кадровые военные, призванные офицеры, если из-за службы им пришлось переехать в другой населенный пункт.
Основаниями для начисления денег являются:
- назначение на новую должность;
- обучение в военном вузе или учебном центре продолжительностью от полугода (если у военнослужащего не остается прежняя должность);
- переезд всей воинской части на новое место дислокации.
Кто не сможет получить подъемные
Государство не выплачивает пособие военным, которые попали в армию в результате мобилизации или пришли из резерва в период чрезвычайного положения. Такие защитники Украины смогут получить эти деньги только после того, как подпишут контракт и переедут служить в другой населенный пункт.
Сколько платят военным и их семьям
В сумму компенсации входит одно месячное денежное обеспечение, которое предоставляется непосредственно военнослужащему, и половина месячного денежного обеспечения — на каждого члена семьи, переезжающего вместе с ним.
Когда возникает право на выплату
Получить деньги можно в разное время, в зависимости от причины переезда.
Право на пособие возникает:
- если военнослужащего назначили на новое место — со дня вступления в должность;
- если речь идет о поступлении в военное учебное заведение или центр — со дня зачисления на обучение;
- если переезжает вся воинская часть — со дня прибытия на новое место, указанное в приказе командира.
Родственники военнослужащего получают право на денежное пособие с того момента, как он подаст рапорт о выплате этих средств.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП сообщал, что родственники военнослужащих могут получить помощь в оплате коммунальных услуг, оздоровлении детей или обучении в вузах. Большинство социальных гарантий государство не предоставляет автоматически. Необходимо самостоятельно обратиться в профильные учреждения.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Ивано-Франковский областной ТЦК и СП писал, что в приложении "Армия+" может появиться красная лента с надписью "Зафиксировано отсутствие на службе". Это произойдет, если в систему поступит информация о совершении военнослужащим СОЧ. Правда, сейчас продолжаются синхронизация и обновление данных, поэтому статус может отображаться с задержкой или вообще быть неактуальным.
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