Федоров предлагал поэтапную модель мобилизации без миллионов людей в розыске

Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что во время работы на этой должности его команда разработала концепцию реформы мобилизации. Она предусматривала поэтапный призыв и изменение подходов к комплектованию войск, а также отсутствие миллионов людей в розыске.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом бывший министр рассказал в подкасте волонтеру Сергею Стерненко.

Как Федоров планировал изменить мобилизацию в Украине

По словам Федорова, первым этапом стали изменения, связанные с контрактами, сроками службы, денежным обеспечением, переводами и возвращением военных, самовольно покинувших часть (СЗЧ).

После этого должен был последовать следующий этап, который касался непосредственно процесса мобилизации.

"У нас была другая логика — запустить определенные этапы, когда не два миллиона человек находятся в розыске, а определенное количество людей знает, что именно сейчас они подлежат мобилизации, и для них созданы все условия — от обучения до выбора подразделения", — сказал экс-министр.

Федоров подчеркнул, что, по его мнению, такой подход позволил бы уменьшить количество людей, находящихся в розыске, улучшить подготовку военных, а также дал бы возможность другим гражданам продолжать работать и поддерживать экономику страны.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно заместитель главы ОП Павел Палиса заявил, что вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине не рассматривается. Кроме того, изменений в правилах выезда за границу для мужчин в возрасте 18–23 лет также не предусмотрено.

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