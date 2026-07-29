Федоров рассказал, как разрабатывали и внедряли реформу мобилизации

Михаил Федоров и ВСУ. Фото: Facebook Михаила Федорова/Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший глава Минобороны Михаил Федоров рассказал, как в Министерстве обороны разрабатывали реформу мобилизации. По его словам, ключевой идеей было не только совершенствование механизма призыва, но и улучшение условий военной службы.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", передает Новини.LIVE.

Как Федоров объяснил концепцию реформы мобилизации

Федоров подчеркнул, что мобилизацию необходимо рассматривать как комплексную систему, в центре которой находится сама служба в армии.

"Я считаю, что нужно смотреть на мобилизацию как на некую воронку, где есть конечный продукт — это служба в армии", — сказал он.

По словам Федорова, реформа предусматривала создание понятных условий службы, контрактной системы, возможностей для профессионального развития и дополнительной мотивации военнослужащих. Он также отметил, что при работе над изменениями учитывали нежелание части украинцев идти в армию из-за страха и неопределенности. Экс-министр признал, что при внедрении реформы были допущены ошибки, в частности из-за недостаточной коммуникации с обществом.

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"Мы допустили ряд ошибок при внедрении реформы, нам нужно было больше общаться с обществом",— отметил Федоров.

Он добавил, что многие решения требовали более широкого общественного обсуждения, чтобы люди лучше понимали изменения, происходящие в системе мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военнослужащие, ветераны, люди с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников имеют право на ряд государственных налоговых льгот. В частности, отдельные категории граждан могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов, сборов и судебного сбора, что позволяет существенно снизить финансовую нагрузку.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские педагоги могут получить отсрочку от мобилизации, однако такое право предоставляется только при соблюдении условий, определенных законодательством. Если учитель не соответствует установленным критериям для отсрочки, его могут мобилизовать на общих основаниях.