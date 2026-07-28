Отсрочка для учителей в 2026 году: кого не будут мобилизовывать

Учитель пишет на доске, военный на фронте. Фото: freepik, Генштаб ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Педагогические работники в Украине могут получить отсрочку от мобилизации, однако такое право имеется не у всех. Законодательство определяет перечень условий, при которых учителей не призывают на военную службу во время военного положения. В то же время при отсутствии оснований для отсрочки они могут быть мобилизованы на общих основаниях.

Подробнее об этом адвокаты рассказали "Факти ICTV", передает Новини.LIVE.

Могут ли мобилизовать учителей в 2026 году

Учителя, как и другие военнообязанные граждане, подлежат мобилизации во время военного положения. В то же время законодательство предусматривает ряд случаев, когда педагогические работники могут получить отсрочку.

По словам адвоката и кандидата юридических наук Анны Даниэль, право на отсрочку имеют педагоги учреждений общего среднего, профессионального, предвузовского и высшего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Кроме того, отсрочка может предоставляться на общих основаниях, предусмотренных законодательством. В частности, её могут получить лица с инвалидностью или медицинскими противопоказаниями к службе, единственные опекуны детей, а также граждане, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при защите Украины или которым посмертно присвоено звание Героя Украины за события Революции Достоинства.

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В то же время адвокат Мирослава Мостовая напомнила, что постановление Кабинета министров № 1558, вступившее в силу в 2025 году, уточнило порядок предоставления отсрочки отдельным категориям граждан. Оно, в частности, распространяется на научно-педагогических работников, отвечающих установленным законом требованиям.

Вместе с тем, по словам Анны Даниэль, если у педагога нет законных оснований для отсрочки или освобождения от призыва, его могут мобилизовать в случае необходимости для Вооруженных сил Украины или других воинских формирований. При этом предпочтение стараются отдавать сохранению высококвалифицированных работников в сфере образования, поэтому их призыв в армию обычно рассматривается только в случае крайней необходимости.

Отдельно адвокат Елена Воронкова обратила внимание на то, что часть педагогических и научных работников теперь может оформить отсрочку через приложение "Резерв+". Для этого в Единой государственной электронной базе по вопросам образования должны быть актуальные данные о месте работы, занятости не менее чем на 0,75 ставки и подтвержденном праве на отсрочку. Кроме того, должность должна соответствовать установленному перечню, а учебное заведение или научное учреждение — пройти государственную аттестацию.

Как писали Новини.LIVE, юрист пояснил, что военнообязанные могут снять статус «в розыске» в приложении "Резерв+" без личного визита в ТЦК. Для этого необходимо оформить направление на прохождение военно-врачебной комиссии и оплатить штраф за нарушение правил воинского учета через приложение. После выполнения этих действий информация в реестрах обновляется, а статус "в розыске" снимается.

Также Новини.LIVE сообщали о петиции по снижению предельного возраста пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Её авторы считают, что это позволит учесть возрастные изменения состояния здоровья военнообязанных и сохранить квалифицированных специалистов в гражданском секторе. Кроме того, инициатива предусматривает право на увольнение со службы по собственному желанию для военнослужащих, достигших 55-летнего возраста.