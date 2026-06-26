Как нацгвардейцам вернуться на службу после СОЧ

Нацгвардейцы. Иллюстративное фото: Отдельная артиллерийская бригада Национальной гвардии Украины

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, которые самовольно оставили свои подразделения, теперь могут вернуться на службу через приложение "Армия+". Бойцам разрешили самостоятельно выбрать новую воинскую часть из специального списка. Воспользоваться этой программой и подать электронный рапорт необходимо до 20 сентября включительно.

Об этом сообщило Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как вернуться на службу через «Армия+»

Чтобы вновь присоединиться к рядам НГУ, военным нужно выполнить несколько простых шагов непосредственно в мобильном приложении:

выбрать новое место службы из списка доступных подразделений Нацгвардии;

описать свой предыдущий военный опыт и указать желаемое направление работы;

добавить рекомендательное письмо от выбранной структуры и документ, подтверждающий предыдущую службу в НГУ.

После отправки документ автоматически поступит на рассмотрение в Нацгвардию. Если военнослужащим нужна предварительная консультация или помощь в поиске подразделения, они могут позвонить в рекрутинговые центры "Азов" по номеру 4308 или "Хартия" по номеру 3333.

Что происходит после подачи рапорта

Весь процесс перевода четко расписали по дням, чтобы бойцы понимали каждый следующий шаг.

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В течение четырех суток воинская часть рассматривает рапорт, после чего отправляет ответ в уведомлении в приложении "Армия+". После одобрения рапорта командующий НГУ подписывает приказ о переводе. На это выделили трое суток. Отправляться на новое место военнослужащий имеет право только тогда, когда в приложении появится подтверждение о готовом приказе. Время, проведенное в пути до части, не должно превышать 48 часов.

В день прибытия военнослужащего официально зачислят в списки личного состава. С этого момента государство полностью возобновит выплату денежного довольствия и предоставит все остальные предусмотренные виды помощи.

На каждом этапе возвращения военнослужащие могут получить поддержку. Для этого работает ежедневная горячая линия Министерства обороны по номеру 0 800 605 100 (с 09:00 до 20:00).

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Силы обороны Украины сообщал, что те, кто ушел в СОЧ до 12 июня, могут вернуться на службу, подав рапорт. До 20 сентября это можно сделать онлайн. Услуга доступна в приложении "Армия+".

Также Новини.LIVE со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины писал, что после СОЧ восстановиться на службе можно несколькими способами. В частности, можно воспользоваться онлайн-услугой. Рассмотрение документов продлится не более недели.