Фиктивный брак ради выезда мужчины за границу: 60-летнюю "жену" будут судить

Подозреваемая с представительницами полиции и прокуратуры. Фото: Прокуратура Украины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Во Львове предстанет перед судом 60-летняя жительница Пустомытовского района. Фигурантка вышла замуж за мужчину призывного возраста. Фиктивный брак стал для военнообязанного пропуском за границу.

Об этом 4 августа сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в июле 2023 года женщина, имеющая II группу инвалидности, заключила брак с 41-летним львовянином и получила за это деньги.

В августе того же года военнообязанный в качестве сопровождающего для человека с инвалидностью выехал вместе с фигуранткой и своей бывшей женой в Республику Польша. Обвиняемая после пересечения границы в тот же день пешком вернулась в Украину, а ее муж остался в Польше.

Какое наказание грозит обвиняемой

Женщину обвиняют в незаконной переправке человека через государственную границу Украины (ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины). За такое преступление предусматривается от трех до пяти лет лишения свободы. Дело направили в суд.

Женщина, заключившая фиктивный брак, представительницы полиции и прокуратуры. Фото: Прокуратура Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ТСН сообщал, что в Черкассах вынесли приговор администратору ряда Telegram-каналов. Фигурант распространял информацию о представителях ТЦК и полиции. В течение трех лет он будет находиться на испытательном сроке.

Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал о приговоре, который суд вынес организатору схемы переправки. Житель Волынской области снабжал военнообязанных поддельными документами об инвалидности. Суд назначил ему год испытательного срока.