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Главная Мобилизация В Украине усилят контроль за бронированием специалистов ИТ-компаний

В Украине усилят контроль за бронированием специалистов ИТ-компаний

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 19:38
Государство усилит контроль за наймом сотрудников ИТ-компаний
ІТ-специалисты. Фото иллюстративное: "Івано-Франківський Кластер Інформаційних Технологій"

Государство усилит контроль за соблюдением правил найма работников, в частности в ІТ-секторе. В то же время Министерство цифровой трансформации стремится сохранить условия для развития компаний, которые работают в соответствии с требованиями законодательства и не допускают злоупотреблений.

Об этом министр цифровой трансформации Оксана Ферчук рассказала в интервью DOU, сообщает Новини.LIVE.

Что изменится для ИТ-компаний

По словам Ферчук, вопрос о бронировании она обсуждала с представителями ІТ-компаний и профильных ассоциаций. Она подчеркнула, что бизнес должен соблюдать установленные правила, ведь злоупотребления могут поставить под сомнение целесообразность самого механизма бронирования.

"Государство будет уделять больше внимания соблюдению правил бронирования. Мы договорились с сообществом об одном простом моменте: ІТ-компании должны четко соблюдать требования законодательства и не допускать злоупотреблений", — сказала министр.

Она отметила, что одним из проблемных случаев является ситуация, когда компания бронирует определенное количество работников, а после сокращения штата не пересматривает количество забронированных сотрудников.

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"В цифровых системах такие случаи хорошо видны. Думаю, государство будет их выявлять и устранять", — отметила Ферчук.

По её словам, задача министерства — сохранить условия, в которых ІТ-отрасль может развиваться, при этом само сообщество должно работать в соответствии с законодательством.

От чего будут зависеть дальнейшие изменения

Ферчук также подчеркнула, что дальнейшие изменения в сфере бронирования в значительной степени будут зависеть от внешнего контекста и динамики войны.

Она призвала ІТ-компании не допускать случаев, из-за которых приходится оправдываться всей отрасли.

Отсрочка призыва является одним из механизмов отсрочки от призыва для работников предприятий, учреждений и организаций, имеющих статус критически важных для функционирования государства, экономики или обеспечения потребностей Сил обороны.

В то же время отсрочка и бронюрование имеют разную юридическую природу: отсрочка предоставляется по определенным законом личным обстоятельствам или статусу, а бронюрование применяется к работникам критически важных предприятий и организаций.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине священникам может предоставляться бронирование от мобилизации. Право на бронирование зависит от соответствия установленным требованиям и статуса соответствующей религиозной организации.

Ранее Новини.LIVE писали, что бывшие полицейские могут иметь право на выезд за границу. Для пересечения границы во время военного положения учитываются статус человека и предусмотренные законодательством основания.

мобилизация бронирование отсрочка
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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