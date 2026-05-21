Группа оповещения ТЦК может задерживать и призывников

Группы оповещения ТЦК имеют право задерживать нарушителей не только в статусе военнообязанных, а и призывников. Но на практике это происходит очень редко. Причиной является то, что призывников почти не объявляют в розыск.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Работа групп оповещения ТЦК

Военным учетом в Украине занимаются территориальные центры комплектования. Они же проводят и всеобщую мобилизацию.

Часть военнослужащих ТЦК были объединены в так называемые группы оповещения. В состав этих групп входят и представители Национальной полиции Украины.

Группы оповещения ТЦК работают на улицах, в различных публичных местах. Они проверяют документы, вручают повестки и могут задерживать нарушителей воинского учета.

Почему призывников на самом деле почти не задерживают

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался особенностями работы группы оповещения ТЦК. В частности, могут ли они задерживать граждан в статусе призывника.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что такое теоретически возможно. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если Вы наткнетесь на ТЦК, и при проверке военно-учетных документов окажется, что Вы нарушаете правила воинского учета и находитесь в розыске, работники полиции, которые входят в группу оповещения, могут Вас задержать и доставить в ближайший ТЦК".

Но, отметил юрист, фактически это случается очень редко. Владислав Дерий заверил: "Как показывает практика, призывников почти не объявляют в розыск". Именно поэтому нарушителей-призывников и не задерживают.

У некоторых военнообязанных граждан в профиле приложения "Резерв+" может появиться военно-учетная специальность номер 999. Юристы объяснили, что означает эта информация.

Работники ТЦК и СП не имеют права скрывать лицо во время мобилизационных мероприятий. Носить балаклавы или "шарфы-трубы" тем, кто находится в составе групп оповещения, нельзя. Также такие военные обязаны предъявлять документы.