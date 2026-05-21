Група оповіщення ТЦК може затримувати і призовників

Група оповіщення ТЦК перевіряє документи. Фото: NV

Групи оповіщення ТЦК мають право затримувати порушників не тільки у статусі військовозобов’язаних, а і призовників. Але на практиці це відбувається дуже рідко. Причиною є те, що призовників майже не оголошують у розшук.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Робота груп оповіщення ТЦК

Військовим обліком в Україні займаються територіальні центри комплектування. Вони ж проводять і загальну мобілізацію.

Частина військовослужбовців ТЦК були об’єднані у так звані групи оповіщення. До складу цих груп входять і представники Національної поліції України.

Групи оповіщення ТЦК працюють на вулицях, у різних публічних місцях. Вони перевіряють документи, вручають повістки і можуть затримувати порушників військового обліку.

Читайте також:

Чому призовників насправді майже не затримують

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився особливостями роботи групи оповіщення ТЦК. Зокрема, чи можуть вони затримувати громадян у статусі призовника.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, підкреслили, що таке теоретично можливо. Юрист Владислав Дерій зазначив: "Якщо Ви натрапите на ТЦК, та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви порушуєте правила військового обліку та перебуваєте у розшуку, працівники поліції, які входять в групу оповіщення, можуть Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК".

Але, наголосив юрист, фактично це трапляється дуже рідко. Владислав Дерій запевнив: "Як показує практика, призовників майже не оголошують в розшук". Саме тому порушників-призовників і не затримують.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи може група оповіщення ТЦК затримати особу із ВОС-999.

У деяких військовозобов’язаних громадян у профілі застосунку "Резерв+" може з’явитися військово-облікова спеціальність номер 999. Юристи пояснили, що означає ця інформація.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що у ТЦК назвали заборону для представників груп оповіщення.

Працівники ТЦК та СП не мають права приховувати обличчя під час мобілізаційних заходів. Носити балаклави чи "шарфи-труби" тим, хто перебуває у складі груп оповіщення, не можна. Також такі військові зобов'язані пред'являти документи.