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Главная Мобилизация Гудименко: несмотря на технологии, Украине нужна мобилизация

Гудименко: несмотря на технологии, Украине нужна мобилизация

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 06:30
Гудименко заявил, что Украине нужна мобилизация
Мобилизация в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Украина добилась технологического прорыва, но, несмотря на это, мобилизация необходима. И в значительной степени она будет принудительной.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью Radio NV заявил председатель Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко.

Почему Украина не может отказаться от мобилизации

Гудименко пояснил, что война и Силы обороны Украины стали гораздо более технологичными. Однако суть заключается в том, что окончательную точку в войне поставит пехота.

Он отметил, что когда-то финальной точкой войны должна была стать роботизация большинства процессов на поле боя, но люди и мобилизация все равно нужны.

"И в любом случае сейчас мобилизация, хотим мы этого или нет, будет в значительной степени принудительной", — резюмировал он.

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Как сообщали Новини.LIVE, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что до 90% случаев мобилизации в Украине происходят с нарушением прав человека. Он считает, что проблему можно решить только путем обеспечения полной прозрачности работы ТЦК и ужесточения ответственности за незаконные действия.

Также мы писали, что, по словам Лубинеца, лучшими по показателю мобилизационных мероприятий являются Кировоградская и Хмельницкая области. Он отметил, что в этих регионах доверие к ТЦК выше.

ВСУ армия мобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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