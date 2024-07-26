Мобилизация осужденных в Украине 2024 — как будет проходить медосмотр

Украинские заключенные направляются на мероприятие по мобилизации. Фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post

В Украине по новому закону некоторые категории заключенных могут мобилизоваться в ряды ВСУ. Это сделали уже почти четыре тысячи человек. А недавно был утвержден Порядок организации прохождения первичного медицинского осмотра осужденными, изъявившими желание проходить военную службу.

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Соответствующий приказ от 5 июля 2024 года № 2030/5 утвержден Министерством юстиции Украины, пишет Liga: Zakon.

Данный документ определяет механизм прохождения первичного медицинского осмотра осужденными, изъявившими желание служить по контракту в соответствии со ст. 81-1 Уголовного кодекса. Речь идет о лицах, отбывающих наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок.

Для прохождения медосмотра осужденный должен подать заявление. Оно может быть составлено в произвольной форме. По данному обращению администрация учреждения исполнения наказаний должна в течение пяти рабочих дней организовать прохождение первичного медосмотра.

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы на определенный срок, будет проходить медосмотр в одном из учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.

А осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, сможет пройти медосмотр в одном из учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности по направлению врача общей практики — семейного врача.

Осужденные граждане Украины. "Суспільне"

Первоначальный медосмотр осужденного включает:

определение и оценку общего состояния здоровья;

определение и оценку физического развития к моменту осмотра;

заполнение формы первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного".

Также осужденный должен пройти следующие обследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

рентген органов грудной полости (если с момента последнего обследования истек год).

Относительно инструментальных обследований они осуществляются при необходимости, если на момент осмотра лицо имеет жалобы или со времени последнего такого обследования прошло 6 месяцев.

После завершения прохождения осужденным первичного медосмотра заполненная форма № 027/о передается администрации учреждения исполнения наказаний для дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном ч. 3 ст. 154-1 Уголовно-исполнительного кодекса.

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