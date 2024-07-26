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Как будет проходить медосмотр осужденных, желающих служить в ВСУ — определен порядок

26 июля 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация осужденных в Украине 2024 — как будет проходить медосмотр
Украинские заключенные направляются на мероприятие по мобилизации. Фото: Оксана Парафенюк/The Washington Post
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине по новому закону некоторые категории заключенных могут мобилизоваться в ряды ВСУ. Это сделали уже почти четыре тысячи человек. А недавно был утвержден Порядок организации прохождения первичного медицинского осмотра осужденными, изъявившими желание проходить военную службу.

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Соответствующий приказ от 5 июля 2024 года № 2030/5 утвержден Министерством юстиции Украины, пишет Liga: Zakon.

Данный документ определяет механизм прохождения первичного медицинского осмотра осужденными, изъявившими желание служить по контракту в соответствии со ст. 81-1 Уголовного кодекса. Речь идет о лицах, отбывающих наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок.

Для прохождения медосмотра осужденный должен подать заявление. Оно может быть составлено в произвольной форме. По данному обращению администрация учреждения исполнения наказаний должна в течение пяти рабочих дней организовать прохождение первичного медосмотра.

Осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы на определенный срок, будет проходить медосмотр в одном из учреждений здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы.

А осужденный, отбывающий наказание в виде ограничения свободы, сможет пройти медосмотр в одном из учреждений здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности по направлению врача общей практики — семейного врача.

 

Мобилизация осужденных в Украине 2024 — как будет проходить медосмотр
Осужденные граждане Украины. "Суспільне"

Первоначальный медосмотр осужденного включает:

  • определение и оценку общего состояния здоровья;
  • определение и оценку физического развития к моменту осмотра;
  • заполнение формы первичной учетной документации № 027/о "Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного".

Также осужденный должен пройти следующие обследования:

  • общий анализ крови;
  • общий анализ мочи;
  • рентген органов грудной полости (если с момента последнего обследования истек год).

Относительно инструментальных обследований они осуществляются при необходимости, если на момент осмотра лицо имеет жалобы или со времени последнего такого обследования прошло 6 месяцев.

После завершения прохождения осужденным первичного медосмотра заполненная форма № 027/о передается администрации учреждения исполнения наказаний для дальнейшего рассмотрения в порядке, установленном ч. 3 ст. 154-1 Уголовно-исполнительного кодекса.

Ранее мы писали, могут ли призвать на военную службу осужденных за тяжкие преступления.

Напомним, мы сообщали, при каких условиях идут на фронт украинские заключенные.

Также мы проинформировали, сколько еще заключенных можно отправить на фронт.

ВСУ Украина мобилизация осужденные контракт медосмотр

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