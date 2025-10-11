Родители детей с инвалидностью теперь могут оформить отсрочку прямо в Резерв+

Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

В приложении "Резерв+" введена новая категория лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Родители детей с инвалидностью любого возраста теперь могут оформить отсрочку онлайн через это приложение.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК.

Реклама

Читайте также:

Что известно о новом типе отсрочки

Согласно сообщению ТЦК, право на получение отсрочки имеют:

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Для получения отсрочки необходимо подать соответствующую заявку в приложении "Резерв+". Система автоматически проверит предоставленные данные с помощью государственных реестров. В случае подтверждения права на отсрочку, информация будет отражена в военном документе пользователя.

Обычно процедура оформления отсрочки занимает несколько часов.

В ТЦК напоминают, что в приложении "Резерв+" уже доступны отсрочки для:

лиц с инвалидностью;

студентов и аспирантов;

родителей трех и более детей;

семей погибших/защитников с ребенком;

мужей или жен лиц с инвалидностью;

временно непригодных к военной службе;

работников высших учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные через "Резерв+" в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" расширили возможности и добавили новые функции.