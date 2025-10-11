Родители детей с инвалидностью теперь могут оформить отсрочку прямо в Резерв+

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки — кого это касается
В приложении "Резерв+" введена новая категория лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Родители детей с инвалидностью любого возраста теперь могут оформить отсрочку онлайн через это приложение.
Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК.
Что известно о новом типе отсрочки
Согласно сообщению ТЦК, право на получение отсрочки имеют:
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Для получения отсрочки необходимо подать соответствующую заявку в приложении "Резерв+". Система автоматически проверит предоставленные данные с помощью государственных реестров. В случае подтверждения права на отсрочку, информация будет отражена в военном документе пользователя.
Обычно процедура оформления отсрочки занимает несколько часов.
В ТЦК напоминают, что в приложении "Резерв+" уже доступны отсрочки для:
- лиц с инвалидностью;
- студентов и аспирантов;
- родителей трех и более детей;
- семей погибших/защитников с ребенком;
- мужей или жен лиц с инвалидностью;
- временно непригодных к военной службе;
- работников высших учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений.
