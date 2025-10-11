Видео
Україна
Главная Мобилизация В "Резерв+" появился новый тип отсрочки — кого это касается

В "Резерв+" появился новый тип отсрочки — кого это касается

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 04:30
Родители детей с инвалидностью теперь могут оформить отсрочку прямо в Резерв+
Приложение "Резерв+". Иллюстративное фото: УНИАН

В приложении "Резерв+" введена новая категория лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Родители детей с инвалидностью любого возраста теперь могут оформить отсрочку онлайн через это приложение.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК.

Читайте также:

Что известно о новом типе отсрочки

Согласно сообщению ТЦК, право на получение отсрочки имеют:

  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Для получения отсрочки необходимо подать соответствующую заявку в приложении "Резерв+". Система автоматически проверит предоставленные данные с помощью государственных реестров. В случае подтверждения права на отсрочку, информация будет отражена в военном документе пользователя.

Обычно процедура оформления отсрочки занимает несколько часов.

В ТЦК напоминают, что в приложении "Резерв+" уже доступны отсрочки для:

  • лиц с инвалидностью;
  • студентов и аспирантов;
  • родителей трех и более детей;
  • семей погибших/защитников с ребенком;
  • мужей или жен лиц с инвалидностью;
  • временно непригодных к военной службе;
  • работников высших учебных заведений и профессионально-технических учебных заведений.

Напомним, мы ранее писали о том, как уточнить военно-учетные данные через "Резерв+" в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, что в "Резерв+" расширили возможности и добавили новые функции.

военный учет мобилизация приложение отсрочка резерв
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
