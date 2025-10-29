Видео
Україна
Госпитализация после "годного" на ВВК — куда подать жалобу

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 20:00
обновлено: 16:34
Жалоба на ВВК - куда жаловаться, если после ВВК попал в больницу
Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин имеет претензии к результату военно-врачебной комиссии, он имеет право подать жалобу на этот результат. Это тем более необходимо сделать, если вскоре после ВВК с заключением "годен" гражданин попал в больницу с ухудшением состояния здоровья.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Куда обращаться с жалобой на ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который прошел ВВК в привычном для многих "экспресс-формате, получил статус "годен", но через несколько дней из-за ухудшения состояния здоровья (мужчину несколько дней возили по воинским частям, которые не хотели его брать, несмотря на "пригодность" к военной службе) попал в больницу.

Мужчина поинтересовался, может ли он обжаловать результат военно-врачебной комиссии — и как это можно сделать.

"Если еще не прошло 1 месяца после прохождения ВВК, то Вы можете подать письменную жалобу в областную ВВК или обратитесь к руководителю ТЦК с заявлением о несогласии с решением районной ВВК и направлении Вас на осмотр в областную ВВК", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Что делать военному

Юрист также рассказал, что делать в такой ситуации, если гражданин уже получил статус военнослужащего.

"Если Вы находитесь в воинской части, то обратитесь к командиру с рапортом о направлении на лечение", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.

Добавим, мы сообщали о том, где и как получить справку о пройденной ВВК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
