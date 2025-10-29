Жалоба на ВВК - куда жаловаться, если после ВВК попал в больницу

Госпитализация после "годного" на ВВК — куда подать жалобу
Если военнообязанный гражданин имеет претензии к результату военно-врачебной комиссии, он имеет право подать жалобу на этот результат. Это тем более необходимо сделать, если вскоре после ВВК с заключением "годен" гражданин попал в больницу с ухудшением состояния здоровья.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Куда обращаться с жалобой на ВВК
Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета и мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который прошел ВВК в привычном для многих "экспресс-формате, получил статус "годен", но через несколько дней из-за ухудшения состояния здоровья (мужчину несколько дней возили по воинским частям, которые не хотели его брать, несмотря на "пригодность" к военной службе) попал в больницу.
Мужчина поинтересовался, может ли он обжаловать результат военно-врачебной комиссии — и как это можно сделать.
"Если еще не прошло 1 месяца после прохождения ВВК, то Вы можете подать письменную жалобу в областную ВВК или обратитесь к руководителю ТЦК с заявлением о несогласии с решением районной ВВК и направлении Вас на осмотр в областную ВВК", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Что делать военному
Юрист также рассказал, что делать в такой ситуации, если гражданин уже получил статус военнослужащего.
"Если Вы находитесь в воинской части, то обратитесь к командиру с рапортом о направлении на лечение", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.
Добавим, мы сообщали о том, где и как получить справку о пройденной ВВК.
Читайте Новини.LIVE!