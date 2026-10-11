Временная защита в Нидерландах в 2026 году: новые правила для мужчин

Проверка документов в Нидерландах. Фото: коллаж Новини.LIVE

С 5 августа 2026 года Иммиграционная служба Нидерландов (IND) ввела более строгие требования для украинских беженцев. В связи с этим мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, желающим выехать из Украины в статусе беженцев, будет отказано в предоставлении временной защиты, если они не докажут легальность своего выезда или освобождение от военной службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Refugee Help.

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Новые требования к военнообязанным

С 5 августа 2026 года власти Нидерландов ввели специальный ограничительный механизм scopebeperking, который коренным образом меняет процедуру оформления убежища для украинцев, имеющих военные обязанности на родине.

Отныне местные органы самоуправления утратили право самостоятельно принимать решения в отношении таких заявителей. Муниципалитеты лишь собирают сведения для регистрации в Реестре населения (BRP) и изучают факты прохождения службы, а в случае каких-либо сомнений передают материалы на рассмотрение в Службу иммиграции и натурализации (IND). Таким образом, право решать судьбу запросов о временной защите теперь находится исключительно в руках IND.

Кто попадает в поле зрения миграционной службы

Нидерландские миграционные власти автоматически относят к категории военнообязанных две группы мужчин. Речь идет о гражданах в возрасте от 25 до 60 лет, подлежащих мобилизации, а также о юношах 23 и 24 лет, внесённых в резервные списки.

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Учитываются и другие основания, в частности добровольное поступление на военную службу в прошлом. Решающим фактором является точный возраст заявителя не на день подачи первоначального заявления, а на момент физической проверки у стойки IND в Утрехте. Если человеку исполнилось 23 года в промежутке между регистрацией и приемом, он подпадает под действие правила и должен документально подтвердить освобождение от службы или её фактическое прохождение.

Три исключения из правила ограничения

Нидерландские власти определили четкий круг лиц, на которых действие новых правил не распространяется независимо от возраста или наличия военных обязательств. Нововведение не затрагивает тех украинцев, которые уже имели статус временной защиты (RTB) до 5 августа 2026 года, поскольку их дела повторно не пересматриваются.

Также под фильтр не попадают беженцы, которых муниципалитет внес в реестр BRP или подал запрос на проведение сортировочной процедуры до этой критической даты. Третье исключение предусмотрено для воссоединения семей, поэтому если кто-то из родственников уже находится в стране под защитой RTB, члены его семьи сохраняют шанс на легализацию благодаря отдельному рассмотрению каждого случая в IND.

Какие подтверждения требуются для доказательства законности выезда

Доказать законность пребывания военнообязанный украинец может двумя способами. Первый вариант предполагает наличие штампа о пересечении границы в паспорте, который ставится украинскими пограничниками только по личной просьбе и действует в течение 90 дней с момента выезда.

Также подойдет предъявление официальных бумажных подтверждений, если штамп просрочен или отсутствует. Служба IND признает действительными решения о предоставлении отсрочки или освобождения, военные билеты или книжки, удостоверения о демобилизации и сертификаты из государственного приложения «Резерв+».

Каждый такой документ должен четко содержать персональные данные, указание статуса и срок действия. Миграционные службы категорически не принимают фотокопии и скриншоты с экранов, а бланки на украинском языке требуют официального перевода.

Можно ли обжаловать отказ и обратиться в суд

В случае положительного решения IND украинец не получает отдельных писем, и тогда муниципалитет автоматически регистрирует его в системе BRP. Если же представленные документы не убедили инспекторов, служба выносит официальное решение об отказе, в соответствии с которым лицу блокируют доступ к муниципальному реестру и обязывают срочно покинуть территорию Нидерландов.

Этот документ необходимо обязательно сохранить тем, кто собирается просить о предоставлении международного убежища. Для обжалования решения гражданин имеет право привлечь лицензированного адвоката, который подает первоначальное возражение в IND, а в случае повторного отказа есть возможность подать апелляцию в суд. Параллельно юрист обязательно направляет ходатайство о применении временной меры voorlopige voorziening, чтобы судья предоставил законное разрешение на пребывание в приюте для беженцев в течение всего периода разрешения спора.

Новини.LIVE сообщали о том, что если мужчины за границей хотят вступить в ВСУ, то нужно учитывать, что въезд в Украину с статусом «в розыске» грозит принудительным задержанием на границе и доставкой в ближайший ТЦК, даже если человек планировал отправиться на фронт добровольцем. Юристы советуют обезопасить себя от случайного распределения и ещё до пересечения границы оформить призыв из конкретной боевой бригады через прямой набор.

В то же время право на выезд из Украины имеют военнообязанные, признанные временно негодными к службе на срок до шести месяцев, а также мужчины с любой группой инвалидности. Последние могут пересекать границу без ограничений по количеству выездов при наличии справки МСЭК или пенсионного удостоверения с указанием группы инвалидности.