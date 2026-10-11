Тимчасовий захист у Нідерландах 2026: нові правила для чоловіків

Перевірка документів в Нідерландах. Фото: колаж Новини.LIVE

З 5 серпня 2026 року Служба імміграції Нідерландів (IND) запровадила жорсткіші вимоги для українських біженців. Відтак чоловікам віком від 23 до 60 років, які хочуть виїхати з України у статусі біженців, відмовлятимуть в наданні тимчасового захисту, якщо вони не доведуть легальність свого виїзду або звільнення від армії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Refugee Help.

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Нові вимоги для військовозобов'язаних

З 5 серпня 2026 року влада Нідерландів запровадила спеціальний обмежувальний механізм scopebeperking, який докорінно змінює процедуру оформлення прихистку для українців із військовими обов'язками на батьківщині.

Відтепер місцеве самоврядування втратило право самостійно ухвалювати рішення щодо таких заявників. Муніципалітети лише збирають відомості для реєстрації у Реєстрі населення (BRP) та вивчають факти проходження служби, а в разі будь-яких сумнівів передають матеріали на розгляд до Служби імміграції та натуралізації (IND). Тож право вирішувати долю запитів на тимчасовий захист тепер є виключно в руках IND.

Хто потрапляє під приціл міграційної служби

Нідерландські міграційники автоматично відносять до категорії військовозобов'язаних дві групи чоловіків. Йдеться про громадян віком від 25 до 60 років, які підлягають мобілізації, а також юнаків 23 та 24 років, внесених до резервних списків.

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До уваги беруться й інші підстави, зокрема добровільний вступ до війська в минулому. Вирішальним фактором є точний вік заявника не на день подання первинної заяви, а на момент фізичної перевірки біля стійки IND в Утрехті. Якщо людині виповнилося 23 роки в проміжку між реєстрацією та прийомом, вона потрапляє під дію правила і повинна документально довести звільнення від служби або її фактичне проходження.

Три винятки з правила обмеження

Нідерландська влада визначила чітке коло осіб, на яких дія нових правил не розповсюджується незалежно від віку чи наявності військових зобов'язань. Нововедення не зачіпає тих українців, які вже мали статус тимчасового захисту (RTB) до 5 серпня 2026 року, адже їхні справи повторно не переглядаються.

Також під фільтр не потрапляють біженці, яких муніципалітет вніс до реєстру BRP або подав запит на проведення сортувальної процедури до цієї критичної дати. Третій виняток передбачено для возз'єднання родин, тому якщо хтось із родичів уже перебуває в країні під захистом RTB, члени його сім'ї зберігають шанс на легалізацію через окремий розгляд кожного випадку в IND.

Які підтвердження вимагають для доведення законності виїзду

Довести законність перебування військовозобов'язаний українець може двома шляхами. Перший варіант передбачає наявність штампа про перетин кордону в паспорті, який ставиться українськими прикордонниками лише за особистим проханням і діє протягом 90 днів із моменту виїзду.

Також спрацює пред'явлення офіційних паперових підтверджень, якщо штамп протермінований або відсутній. Служба IND визнає дійсними рішення про надання відстрочки чи звільнення, військові квитки або книжки, посвідчення про демобілізацію та сертифікати з державного застосунку "Резерв+".

Кожен такий документ має чітко містити персональні дані, фіксацію статусу та термін придатності. Міграційники категорично не приймають фотокопії та скриншоти з екранів, а бланки українською мовою вимагають офіційного перекладу.

Чи можна оскаржити відмову та судитися

У разі схвального вердикту IND українець не отримує окремих листів, і тоді муніципалітет автоматично прописує його в системі BRP. Якщо ж надані папери не переконали інспекторів, служба виносить офіційне рішення про відмову, з яким особі блокують доступ до муніципального реєстру та зобов'язують терміново покинути межі Нідерландів.

Цей папір необхідно обов'язково зберегти тим, хто збирається просити про міжнародний притулок. Для оскарження рішення громадянин має право залучити ліцензованого адвоката, який подає первинне заперечення до IND, а в разі нової відмови є можливість подавати апеляцію до суду. Паралельно юрист обов'язково спрямовує клопотання про застосування тимчасового заходу voorlopige voorziening, щоб суддя надав законний дозвіл перебувати у прихистку для біженців протягом усього періоду вирішення суперечки.

Новини.LIVE інформували про те, що якщо чоловіки за кордоном хочуть долучитися до ЗСУ, то треба врахвуати, що в'їзд в Україну зі статусом у розшуку загрожує примусовим затриманням на кордоні та доставкою до найближчого ТЦК, навіть якщо людина планувала піти на фронт добровольцем. Юристи радять убезпечити себе від випадкового розподілу та ще до перетину кордону оформити відношення від конкретної бойової бригади через прямий рекрутинг.

Водночас право на виїзд з України мають військовозобов'язані, визнані тимчасово непридатними до служби на строк до шести місяців, а також чоловіки з будь-якою групою інвалідності. Останні можуть перетинати кордон без обмежень за кількістю виїздів за наявності довідки МСЕК або пенсійного посвідчення із зазначенням групи інвалідності.