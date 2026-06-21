Инвалидность в СОЧ: два необходимых шага для увольнения

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: УНІАН

Военнослужащий, которому присвоена группа инвалидности, имеет право на увольнение из рядов ВСУ. Для этого он должен подать рапорт на имя командира части. Однако если военнослужащий находится в СОЧ, ему необходимо сделать ещё один обязательный шаг.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ и инвалидность

Во время полномасштабной российско-украинской войны были зафиксированы случаи так называемого самовольного оставления части. Это самовольное покидание военнослужащим своей воинской части.

Самовольное оставление части считается серьезным правонарушением. В отношении военнослужащего, совершившего самовольное оставление части, возбуждается уголовное дело.

К юристам обратился военнослужащий, самовольно покинувший часть. Он рассказал, что его мобилизовали во время оформления инвалидности, поэтому он совершил самовольное оставление части, чтобы завершить процедуру установления группы инвалидности.

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Обращение в ВСП, рапорт об увольнении

Военнослужащий поинтересовался, что ему нужно сделать, чтобы уволиться из ВСУ в связи с инвалидностью. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что необходимо предпринять два обязательных шага.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в любой ситуации нужно начинать с возвращения в воинскую часть. Айвазян подчеркнул: "Вам нужно обратиться в ближайший отдел военной службы правопорядка".

Юрист продолжил: "Когда вас направят в воинскую часть, там вы сразу же пишете рапорт об увольнении. Это все, что вам нужно сделать". После этого военнослужащего могут направить на ВВК для подтверждения факта инвалидности.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что военнослужащего, получившего инвалидность в армии, без ВВК не уволят.

Военнослужащий может уволиться из Вооруженных сил Украины при наличии серьезных проблем со здоровьем. Для этого ему нужно будет пройти военно-медицинскую комиссию. Этот этап необходим даже в том случае, если у военного установлена группа инвалидности.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, можно ли подать заявление на инвалидность из СОЧ.

Если военнослужащий ВСУ имеет реальные основания для получения группы инвалидности, он может подать соответствующие документы на прохождение экспертной комиссии. Теоретически это возможно даже в том случае, если он находится в СОЧ, но здесь, как пояснили юристы, есть одна серьезная проблема.