Інвалідність в СЗЧ: два необхідні кроки для звільнення

Військовослужбовець з інвалідністю. Фото: УНІАН

Військовослужбовець, якому встановили групу інвалідності, має право на звільнення із лав ЗСУ. Для цього він має подати рапорт на ім’я командира частини. Але якщо військовий перебуває у СЗЧ, йому потрібно здійснити ще один необхідний крок.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

СЗЧ та інвалідність

Під час повномасштабної російсько-української війни були зафіксовані випадки так званого СЗЧ. Це самовільне залишення військовослужбовцем своєї військової частини.

СЗЧ вважається серйозним правопорушенням. Проти військового, який здійснив СЗЧ, відкривається кримінальна справа.

До юристів звернувся військовослужбовець, який самовільно залишив частину. Він розповів, що його мобілізували під час оформлення інвалідності, тому він здійснив СЗЧ для того, аби закінчити встановлення групи інвалідності.

Читайте також:

Звернення до ВСП, рапорт на звільнення

Військовослужбовець поцікавився, що йому потрібно зробити, аби звільнитися з лав ЗСУ через наявність інвалідності. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що потрібно зробити два обов’язкові кроки.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у будь-якій ситуації потрібно розпочинати із повернення у військову частину. Айвазян наголосив: "Вам треба звернутись до найближчого відділку військової служби правопорядку".

Юрист продовжив: "Коли Вас направлять до військової частини, там Ви одразу пишете рапорт на звільнення. Це все, що Вам треба зробити". Після цього військовослужбовця можуть направити на ВЛК для підтвердження факту інвалідності.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що військового, який отримав інвалідність в армії, без ВЛК не звільнять.

Військовослужбовець може звільнитися зі Збройних сил України за наявності серйозних проблем зі здоров’ям. Для цього йому потрібно буде пройти військово-лікарську комісію. Цей етап є необхідним навіть тоді, коли у військового встановлена група інвалідності.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна податися на інвалідність із СЗЧ.

Якщо військовослужбовець ЗСУ має реальні підстави для того, аби отримати групу інвалідності, він може подати відповідні документи на проходження експертної комісії. Теоретично це можливо навіть тоді, коли він перебуває у СЗЧ, але тут, як пояснили юристи, є одна серйозна проблема.