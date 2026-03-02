Исключение граждан с воинского учета - ежегодный ВВК, обязанность или нет

Процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: КОТЦК, ЖОТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Обязанность каждый год проходить военно-врачебную комиссию касается всех, хто пребывает на воинскому учете. Юристы объяснили, должен ли проходить ВВК гражданин, который был исключен из воинского учета.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК для исключенных из учета — надо ли идти на комиссию

Военный учет в Украине начинается с 17-летнего возраста. Заканчивается же он после достижения гражданином 60 лет.

К юристам обратился гражданин, который был исключен с воинского учета по состоянию здоровья. Он обнаружил, что при формировании PDF-версии приложения "Резерв+" в его профиле указывается срок действия решения о непригодности к военной службе только на один год.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему теперь проходить военно-врачебную комиссию ежегодно, для подтверждения своей непригодности и исключения из воинского учета. Юристы заверили, что этого делать не нужно.

"Нет, Вы не должны проходить ВВК каждый год. Это техническая опция, что е-ВУД действителен только в течение года. Но на Ваше ВВК это никак не влияет, не волнуйтесь", — отметил в комментарии адвокат Вячеслав Кирда.

Ограничения по срокам в "Резерв+"

Другой адвокат, Юрий Айвазян, подчеркнул, что срок действия касается не непригодности и не влияет на необходимость прохождения военно-врачебной комиссии.

"Речь идет о действительности ВУД, а не о необходимости прохождения ВВК. Вы больше не являетесь военнообязанным", — заверил гражданина Айвазян.

Адвокат Евгений Александрович также подтвердил, что решение ВВК о непригодности к военной службе не имеет ограничений. "Это означает срок действия сформированного электронного военно-учетного документа в "Резерв+". Решение (заключение) ВВК о признании Вас непригодным по действующему законодательству, имеет не ограниченный срок действия", — резюмировал юрист.

