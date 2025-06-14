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Исключение с воинского учета — все основания

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Дата публикации 14 июня 2025 12:20
Военный учет - причины исключения с воинского учета
Граждане в территориальном центре комплектования. Фото: korosten.today
Ключові моменти Все основания для исключения с воинского учета Кого не исключат с воинского учета

Гражданина могут исключить с воинского учета, если он достиг критического возраста пребывания в запасе, исчез или перестал быть гражданином Украины. А вот состояние здоровья сейчас не имеет значения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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Все основания для исключения с воинского учета

Военнообязанные граждане могут быть исключены с воинского учета при наличии тех или иных оснований.

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что существует четыре основания для исключения с воинского учета.

Это:

  • смерть, признание гражданина без вести пропавшим или объявление его умершим;
  • прекращение гражданства Украины;
  • признание непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
  • достижение предельного возраста пребывания в запасе.

Кого не исключат с воинского учета

Вместе с тем, подчеркнул Карпенко, по меньшей мере один из пунктов сейчас не действует.

"Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах. Одно из ключевых изменений — отмена правила об исключении с воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные непригодными", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, в чем могут возникнуть проблемы с выездом за границу для исключенных с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли взять на воинский учет лицо, которое ранее было исключено с учета.

гражданство военный учет военнообязанные пропавшие без вести запас
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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