Военный учет - причины исключения с воинского учета

Исключение с воинского учета — все основания
Гражданина могут исключить с воинского учета, если он достиг критического возраста пребывания в запасе, исчез или перестал быть гражданином Украины. А вот состояние здоровья сейчас не имеет значения.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Все основания для исключения с воинского учета
Военнообязанные граждане могут быть исключены с воинского учета при наличии тех или иных оснований.
Адвокат Андрей Карпенко отметил, что существует четыре основания для исключения с воинского учета.
Это:
- смерть, признание гражданина без вести пропавшим или объявление его умершим;
- прекращение гражданства Украины;
- признание непригодным к военной службе по состоянию здоровья;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе.
Кого не исключат с воинского учета
Вместе с тем, подчеркнул Карпенко, по меньшей мере один из пунктов сейчас не действует.
"Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило значительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах. Одно из ключевых изменений — отмена правила об исключении с воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе. Аналогично не будут исключаться с учета военнослужащие, признанные непригодными", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, в чем могут возникнуть проблемы с выездом за границу для исключенных с воинского учета.
Добавим, мы сообщали о том, могут ли взять на воинский учет лицо, которое ранее было исключено с учета.
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