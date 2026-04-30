Исключение с воинского учета: отсутствие ВВК в "Резерв+" неважно

Гражданин, который признается непригодным к военной службе, исключается из воинского учета. После этого его не могут задержать на блокпосту ТЦК. Это невозможно даже в ситуации, когда в "Резерв+" такого гражданина не отображается результат военно-врачебной комиссии.

Исключение с учета ТЦК

Исключение с воинского учета происходит по нескольким причинам. Основной причиной является достижение предельного возраста пребывания в запасе, 60 лет.

Впрочем, существуют и другие основания для исключения с учета военнообязанных граждан. Это состояние здоровья, которое не позволяет проходить военную службу.

Такие граждане получают статус "непригодный к военной службе". После чего они и исключаются с воинского учета.

Читайте также:

Решение ВВК для исключенного не требуется

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета. При этом, отметил мужчина, в "Резерв+" он не имеет решения военно-врачебной комиссии, благодаря которому его и признали непригодным к военной службе.

Гражданин поинтересовался, не станет ли это для него проблемой. В частности, не задержат ли его представители группы оповещения ТЦК.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что эта информация неважная и ненужная. Дерий подчеркнул: "Отсутствие решения ВВК не является основанием для Вашего задержания и доставки в ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, могут ли восстановить исключенных с воинского учета.

Граждане Украины, которые были исключены с воинского учета, не могут быть возвращены на учет. Также им не надо обновлять военно-учетные данные.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как гражданину, исключенному с воинского учета, можно проверить свой статус.

Гражданин, который был исключен ранее с воинского учета, может быть возвращен на учет. Поэтому такому лицу стоит проверить свой актуальный статус. Чтобы узнать актуальную информацию, нужно оформить е-ВУД через "Дію".