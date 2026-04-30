Исключение с воинского учета: отсутствие ВВК в "Резерв+" неважно
Гражданин, который признается непригодным к военной службе, исключается из воинского учета. После этого его не могут задержать на блокпосту ТЦК. Это невозможно даже в ситуации, когда в "Резерв+" такого гражданина не отображается результат военно-врачебной комиссии.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".
Исключение с учета ТЦК
Исключение с воинского учета происходит по нескольким причинам. Основной причиной является достижение предельного возраста пребывания в запасе, 60 лет.
Впрочем, существуют и другие основания для исключения с учета военнообязанных граждан. Это состояние здоровья, которое не позволяет проходить военную службу.
Такие граждане получают статус "непригодный к военной службе". После чего они и исключаются с воинского учета.
Решение ВВК для исключенного не требуется
К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета. При этом, отметил мужчина, в "Резерв+" он не имеет решения военно-врачебной комиссии, благодаря которому его и признали непригодным к военной службе.
Гражданин поинтересовался, не станет ли это для него проблемой. В частности, не задержат ли его представители группы оповещения ТЦК.
Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что эта информация неважная и ненужная. Дерий подчеркнул: "Отсутствие решения ВВК не является основанием для Вашего задержания и доставки в ТЦК".
Граждане Украины, которые были исключены с воинского учета, не могут быть возвращены на учет. Также им не надо обновлять военно-учетные данные.
Гражданин, который был исключен ранее с воинского учета, может быть возвращен на учет. Поэтому такому лицу стоит проверить свой актуальный статус. Чтобы узнать актуальную информацию, нужно оформить е-ВУД через "Дію".