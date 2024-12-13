Воинский учет – возобновление исключенных из военного учета

Гражданин с военным билетом. Фото: "АрміяInform"

Граждане Украины, исключенные из воинского учета, не могут быть возвращены на учет. Также им не нужно обновлять военно-учетные данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Александр Прокопец.

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Возврату не подлежат

Граждане, исключенные из воинского учета, не подлежат возврату на учет, даже в условиях военного положения.

"Главное, чтобы были документы, а именно военно-учетный документ с отметкой об исключении", — подчеркнул адвокат Александр Прокопец.

Обновлять ли военно-учетные данные

Также юрист подчеркнул, что таким гражданам не нужно обновлять военно-учетные данные, особенно онлайн.

"Это не обязанность личности и может привести к различиям данных между бумажным и электронным ВУД, а соответственно и к серьезным проблемам", — пояснил Прокопец.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли исключенным из воинского учета отказать в выезде из Украины.

Также мы сообщали, могут ли вручать повестки исключенным из воинского учета.