Виключення з військового обліку: відсутність ВЛК в "Резерв+" неважлива

Дата публікації: 30 квітня 2026 12:20
Громадянин, який визнається непридатним до військової служби, виключається з військового обліку. Після цього його не можуть затримати на блокпості ТЦК. Це неможливо навіть у ситуації, коли в "Резерв+" такого громадянина не відображається результат військово-лікарської комісії.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з обліку ТЦК

Виключення з військового обліку відбувається з кількох причин. Основною причиною є досягнення граничного віку перебування у запасі, 60 років.

Втім, існують й інші підстави для виключення з обліку військовозобов’язаних громадян. Це стан здоров’я, який не дозволяє проходити військову службу.

Такі громадяни отримують статус "непридатний до військової служби". Після чого вони і виключаються з військового обліку.

Рішення ВЛК для виключеного не потрібне

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку. При цьому, наголосив чоловік, у "Резерв+" він не має рішення військово-лікарської комісії, завдяки якому його і визнали непридатним до військової служби.

Громадянин поцікавився, чи не стане це для нього проблемою. Зокрема, чи не затримають його представники групи оповіщення ТЦК.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що ця інформація неважлива і непотрібна. Дерій підкреслив: "Відсутність рішення ВЛК не є підставою для Вашого затримання та доставлення до ТЦК".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можуть поновити виключених з військового обліку.

Громадяни України, які були виключені з військового обліку, не можуть бути повернені на облік. Також їм не треба оновлювати військово-облікові дані.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як громадянину, виключеному з військового обліку, можна перевірити свій статус.

Громадянин, який був виключений раніше з військового обліку, може бути повернутий на облік. Тож такій особі варто перевірити свій актуальний статус. Щоб дізнатись актуальну інформацію, потрібно оформити е-ВОД через "Дію".

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
