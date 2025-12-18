Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исключенного вернули на учет — как отменить

Исключенного вернули на учет — как отменить

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:00
Исключение с воинского учета - как отменить возвращение на учет
Военнослужащий ТЦК вносит данные в реестры. Фото: "АрміяInform"

Если гражданина, исключенного с воинского учета, вернули на учет, он имеет право опротестовать такое решение ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать в досудебном и судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Возвращение на учет исключенного

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.

Он пояснил, что в ТЦК вернули его на учет, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Если Вы были именно исключен с воинского учета и об этом есть отметка в бумажном ВУД, но ТЦК неправомерно взяли Вас на учет (в последнее время такие случаи участились), то Вы можете заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о Вашем исключении в Реестр "Оберіг", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что к заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию справки ВВК (если таковая имеется).

Если в реестр "Оберіг" не внесут изменения

По словам Дерия, такие изменения должны быть внесены в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

Впрочем, добавил юрист, может случиться так, что в определенные в законе сроки гражданину не вернут его законный статус "исключен с воинского учета". Владислав Дерий объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если в течение этого срока ТЦК не внесет изменения в Реестр, то Вы можете в судебном порядке обжаловать бездействие ТЦК и обязать их внести информацию о Вашем исключении в Реестр "Оберіг", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно — ВВК или ТЦК — имеет право исключать граждан с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, каковы основания для исключения с воинского учета.

суд военный учет ТЦК и СП военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации