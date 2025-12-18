Исключение с воинского учета - как отменить возвращение на учет

Военнослужащий ТЦК вносит данные в реестры. Фото: "АрміяInform"

Если гражданина, исключенного с воинского учета, вернули на учет, он имеет право опротестовать такое решение ТЦК. Юристы объяснили, как это сделать в досудебном и судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Возвращение на учет исключенного

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета.

Он пояснил, что в ТЦК вернули его на учет, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Если Вы были именно исключен с воинского учета и об этом есть отметка в бумажном ВУД, но ТЦК неправомерно взяли Вас на учет (в последнее время такие случаи участились), то Вы можете заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о Вашем исключении в Реестр "Оберіг", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что к заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию справки ВВК (если таковая имеется).

Если в реестр "Оберіг" не внесут изменения

По словам Дерия, такие изменения должны быть внесены в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

Впрочем, добавил юрист, может случиться так, что в определенные в законе сроки гражданину не вернут его законный статус "исключен с воинского учета". Владислав Дерий объяснил, что делать в такой ситуации.

"Если в течение этого срока ТЦК не внесет изменения в Реестр, то Вы можете в судебном порядке обжаловать бездействие ТЦК и обязать их внести информацию о Вашем исключении в Реестр "Оберіг", — заверил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто именно — ВВК или ТЦК — имеет право исключать граждан с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, каковы основания для исключения с воинского учета.