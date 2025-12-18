Виключення з військового обліку - як скасувати повернення на облік

Військовослужбовець ТЦК вносить дані в реєстри. Фото: "АрміяInform"

Як що громадянина, виключеного з військового обліку, повернули на облік, він має право опротестувати таке рішення ТЦК. Юристи пояснили, як це зробити у досудовому та судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Повернення на облік виключеного

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку.

Він пояснив, що у ТЦК повернули його на облік, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Якщо Ви були саме виключений з військового обліку і про це є відмітка у паперовому ВОД, але ТЦК неправомірно взяли Вас на облік (останнім часом такі випадки почастішали), то Ви можете рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК заяву з вимогою внести інформації про Ваше виключення до Реєстру "Оберіг", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Він додав, що до заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК (якщо така є).

Якщо до реєстру "Оберіг" не внесуть зміни

За словами Дерія, такі зміни мають бути внесені протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

Втім, додав юрист, може статися так, що у визначені в законі терміни громадянину не повернуть його законний статус "виключений з військового обліку". Владислав Дерій поясни, що робити у такій ситуації.

"Якщо протягом цього терміну ТЦК не внесе зміни до Реєстру, то Ви можете у судовому порядку оскаржити бездіяльність ТЦК та зобов'язати їх внести інформацію про Ваше виключення до Реєстру "Оберіг", — запевнив юрист.

