Почему данные в Оберіг не совпадают и как их обновить официально

Данные в приложении Резерв+. Фото: УНИАН

В Украине продолжает работать государственный реестр "Оберіг" — система, в которой собраны персональные и военно-учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Впрочем, бывают случаи, когда граждане замечают, что данные, которые они видят через приложение "Резерв+", не совпадают с фактическими.

Как исправить некорректные данные в системе "Оберіг" и кто имеет право сделать это дистанционно объяснил юрист Сергей Баладыга.

Какие данные хранятся в реестре "Оберіг"

В реестре хранится полный объем информации: персональные данные, семейный и социальный статус, образование, военно-учетная специальность, звание, история пребывания на учете, а также выводы ВВК о степени годности.

Именно поэтому любые расхождения могут повлиять на права и обязанности военнообязанного.

Самые распространенные ошибки в реестре

Самые распространенные проблемы, с которыми обращаются граждане, касаются ситуаций, когда в "Обереге":

не отображается факт пребывания на воинском учете или исключения из него;

отсутствует заключение ВВК о пригодности;

содержатся неточности в персональных данных, в частности о месте регистрации;

нет информации об оформленной отсрочке или действующем бронировании.

Такие ошибки часто возникают из-за задержек с передачей документов или нагрузки на работников ТЦК и СП. Если информация длительное время не обновляется, стоит подать заявление об исправлении сведений.

Как подать заявление на исправление данных в "Оберіг"

Официальный механизм внесения изменений предусматривает личное обращение в территориальный центр комплектования. Дистанционные способы пока доступны только для отдельных категорий.

Сначала нужно подготовить заявление в произвольной форме — его может составить как сам гражданин, так и его представитель. Далее необходимо собрать документы, которые подтверждают правильность информации и идентифицируют личность. Также перед визитом нужно записаться в электронную очередь ТЦК и СП. После этого подать заявление и необходимые документы лично.

Какие документы нужны для исправления данных в "Оберіг"

Для исправления данных понадобятся:

внутренний паспорт и РНОКПП;

военно-учетный документ — приписное, военный билет или временное удостоверение;

документы, подтверждающие изменения (выписка о месте регистрации, справка об инвалидности, приказ о бронировании и т.д.).

Кто имеет право исправить данные в системе "Оберіг" дистанционно

Хотя общий порядок предусматривает личное обращение, приложение "Резерв+" постепенно расширяет функции. Сейчас онлайн могут подать запрос на исправление данных только военнослужащие, состоящие на учете и военнообязанные, которым в приложении отображается сообщение "Данные не найдены".

