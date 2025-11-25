Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исправление данных в "Оберіг" через ТЦК и Резерв+ — все нюансы

Исправление данных в "Оберіг" через ТЦК и Резерв+ — все нюансы

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 20:00
обновлено: 11:00
Почему данные в Оберіг не совпадают и как их обновить официально
Данные в приложении Резерв+. Фото: УНИАН

В Украине продолжает работать государственный реестр "Оберіг" — система, в которой собраны персональные и военно-учетные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Впрочем, бывают случаи, когда граждане замечают, что данные, которые они видят через приложение "Резерв+", не совпадают с фактическими.

Как исправить некорректные данные в системе "Оберіг" и кто имеет право сделать это дистанционно объяснил юрист Сергей Баладыга.

Реклама
Читайте также:

Какие данные хранятся в реестре "Оберіг"

В реестре хранится полный объем информации: персональные данные, семейный и социальный статус, образование, военно-учетная специальность, звание, история пребывания на учете, а также выводы ВВК о степени годности.

Именно поэтому любые расхождения могут повлиять на права и обязанности военнообязанного.

Самые распространенные ошибки в реестре

Самые распространенные проблемы, с которыми обращаются граждане, касаются ситуаций, когда в "Обереге":

  • не отображается факт пребывания на воинском учете или исключения из него;
  • отсутствует заключение ВВК о пригодности;
  • содержатся неточности в персональных данных, в частности о месте регистрации;
  • нет информации об оформленной отсрочке или действующем бронировании.

Такие ошибки часто возникают из-за задержек с передачей документов или нагрузки на работников ТЦК и СП. Если информация длительное время не обновляется, стоит подать заявление об исправлении сведений.

Как подать заявление на исправление данных в "Оберіг"

Официальный механизм внесения изменений предусматривает личное обращение в территориальный центр комплектования. Дистанционные способы пока доступны только для отдельных категорий.

Сначала нужно подготовить заявление в произвольной форме — его может составить как сам гражданин, так и его представитель. Далее необходимо собрать документы, которые подтверждают правильность информации и идентифицируют личность. Также перед визитом нужно записаться в электронную очередь ТЦК и СП. После этого подать заявление и необходимые документы лично.

Какие документы нужны для исправления данных в "Оберіг"

Для исправления данных понадобятся:

  • внутренний паспорт и РНОКПП;
  • военно-учетный документ — приписное, военный билет или временное удостоверение;
  • документы, подтверждающие изменения (выписка о месте регистрации, справка об инвалидности, приказ о бронировании и т.д.).

Кто имеет право исправить данные в системе "Оберіг" дистанционно

Хотя общий порядок предусматривает личное обращение, приложение "Резерв+" постепенно расширяет функции. Сейчас онлайн могут подать запрос на исправление данных только военнослужащие, состоящие на учете и военнообязанные, которым в приложении отображается сообщение "Данные не найдены".

Напомним, граждане могут оформить отсрочку через приложение "Резерв+" без личной явки в ЦНАП. В Минобороны Украины объяснили, сколько нужно времени для оформления отсрочки онлайн.

Также юристы объяснили, что делать, если человека, которого исключили с учета, снова восстановили.

военный учет мобилизация ТЦК и СП реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации