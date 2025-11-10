Заявка на отсрочку в "Резерв+" — сколько времени занимает оформление

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: nikvesti.com

Оформление отсрочки от мобилизации занимает от нескольких минут. Исключением являются периоды, когда система перегружена в какие-то пиковые периоды, но их уже не будет.

Об этом в интервью спикеру Минобороны Оресту Дрималовскому сообщил руководитель ГУ информационных технологий Олег Берестовой.

Продолжительность оформления отсрочек

Представитель оборонного ведомства призвал граждан оформлять отсрочки онлайн.

"Призываем не ходить в ЦПАУ, не нагружать еще государственных служащих. Можно сделать это через "Резерв+", чем ждать там неделю-две и переживать из-за этого", — подчеркнул Берестовой.

Напомним, с начала ноября в Украине действует услуга по оформлению отсрочек через ЦПАУ. Некоторые граждане уже получили ответы на заявки.

Ранее юрист объяснил, почему ТЦК и ЦПАУ не оформляют отсрочки военным, которые служили по контракту "18–24". Сейчас механизм ее предоставления не предусматривается законодательством.