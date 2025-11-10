Заявка на отсрочку в "Резерв+" — сколько времени занимает оформление

Отсрочка через "Резерв+" — как долго продлится оформление
Оформление отсрочки от мобилизации занимает от нескольких минут. Исключением являются периоды, когда система перегружена в какие-то пиковые периоды, но их уже не будет.
Об этом в интервью спикеру Минобороны Оресту Дрималовскому сообщил руководитель ГУ информационных технологий Олег Берестовой.
Продолжительность оформления отсрочек
Представитель оборонного ведомства призвал граждан оформлять отсрочки онлайн.
"Призываем не ходить в ЦПАУ, не нагружать еще государственных служащих. Можно сделать это через "Резерв+", чем ждать там неделю-две и переживать из-за этого", — подчеркнул Берестовой.
Напомним, с начала ноября в Украине действует услуга по оформлению отсрочек через ЦПАУ. Некоторые граждане уже получили ответы на заявки.
Ранее юрист объяснил, почему ТЦК и ЦПАУ не оформляют отсрочки военным, которые служили по контракту "18–24". Сейчас механизм ее предоставления не предусматривается законодательством.
