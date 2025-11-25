Чому дані в Оберіг не збігаються та як їх оновити офіційно

Дані в застосунку Резерв+. Фото: УНІАН

В Україні продовжує працювати державний реєстр "Оберіг" — система, у якій зібрано персональні й військово-облікові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Втім трапляються випадки, коли громадяни помічають, що дані, які вони бачать через застосунок "Резерв+", не збігаються з фактичними.

Як виправити некоректні дані в системі "Оберіг" та хто має право зробити це дистанційно пояснив юрист Сергій Баладига.

Які дані зберігаються в реєстрі "Оберіг"

У реєстрі зберігається повний обсяг інформації: персональні дані, сімейний і соціальний статус, освіта, військово-облікова спеціальність, звання, історія перебування на обліку, а також висновки ВЛК щодо ступеня придатності.

Саме тому будь-які розбіжності можуть вплинути на права та обов’язки військовозобов’язаного.

Найпоширеніші помилки в реєстрі

Найпоширеніші проблеми, з якими звертаються громадяни, стосуються ситуацій, коли в "Оберезі":

не відображається факт перебування на військовому обліку або виключення з нього;

відсутній висновок ВЛК щодо придатності;

містяться неточності у персональних даних, зокрема про місце реєстрації;

немає інформації про оформлену відстрочку або чинне бронювання.

Такі помилки часто виникають через затримки з передачею документів або навантаження на працівників ТЦК та СП. Якщо інформація тривалий час не оновлюється, варто подати заяву про виправлення відомостей.

Як подати заяву на виправлення даних у "Оберіг"

Офіційний механізм внесення змін передбачає особисте звернення до територіального центру комплектування. Дистанційні способи поки доступні лише для окремих категорій.

Спочатку потрібно підготувати заяву у довільній формі — її може скласти як сам громадянин, так і його представник. Далі необхідно зібрати документи, які підтверджують правильність інформації та ідентифікують особу. Також перед візитом потрібно записатися в електронну чергу ТЦК та СП. Після цього подати заяву та необхідні документи особисто.

Які документи потрібні для виправлення даних в "Оберіг"

Для виправлення даних знадобляться:

внутрішній паспорт і РНОКПП;

військово-обліковий документ — приписне, військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

документи, які підтверджують зміни (витяг про місце реєстрації, довідка про інвалідність, наказ про бронювання тощо).

Хто має право виправити дані в системі "Оберіг" дистанційно

Хоча загальний порядок передбачає особисте звернення, застосунок "Резерв+" поступово розширює функції. Нині онлайн можуть подати запит на виправлення даних лише військовослужбовці, що перебувають на обліку та військовозобов’язані, яким у застосунку відображається повідомлення "Дані не знайдено".

