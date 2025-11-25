Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виправлення даних в "Оберіг" через ТЦК та Резерв+ — усі нюанси

Виправлення даних в "Оберіг" через ТЦК та Резерв+ — усі нюанси

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 20:00
Оновлено: 11:00
Чому дані в Оберіг не збігаються та як їх оновити офіційно
Дані в застосунку Резерв+. Фото: УНІАН

В Україні продовжує працювати державний реєстр "Оберіг" — система, у якій зібрано персональні й військово-облікові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Втім трапляються випадки, коли громадяни помічають, що дані, які вони бачать через застосунок "Резерв+", не збігаються з фактичними.

Як виправити некоректні дані в системі "Оберіг" та хто має право зробити це дистанційно пояснив юрист Сергій Баладига.

Реклама
Читайте також:

Які дані зберігаються в реєстрі "Оберіг"

У реєстрі зберігається повний обсяг інформації: персональні дані, сімейний і соціальний статус, освіта, військово-облікова спеціальність, звання, історія перебування на обліку, а також висновки ВЛК щодо ступеня придатності.

Саме тому будь-які розбіжності можуть вплинути на права та обов’язки військовозобов’язаного.

Найпоширеніші помилки в реєстрі 

Найпоширеніші проблеми, з якими звертаються громадяни, стосуються ситуацій, коли в "Оберезі":

  • не відображається факт перебування на військовому обліку або виключення з нього;
  • відсутній висновок ВЛК щодо придатності;
  • містяться неточності у персональних даних, зокрема про місце реєстрації;
  • немає інформації про оформлену відстрочку або чинне бронювання.

Такі помилки часто виникають через затримки з передачею документів або навантаження на працівників ТЦК та СП. Якщо інформація тривалий час не оновлюється, варто подати заяву про виправлення відомостей.

Як подати заяву на виправлення даних у "Оберіг"

Офіційний механізм внесення змін передбачає особисте звернення до територіального центру комплектування. Дистанційні способи поки доступні лише для окремих категорій.

Спочатку потрібно підготувати заяву у довільній формі — її може скласти як сам громадянин, так і його представник. Далі необхідно зібрати документи, які підтверджують правильність інформації та ідентифікують особу. Також перед візитом потрібно записатися в електронну чергу ТЦК та СП. Після цього подати заяву та необхідні документи особисто.

Які документи потрібні для виправлення даних в "Оберіг"

Для виправлення даних знадобляться:

  • внутрішній паспорт і РНОКПП;
  • військово-обліковий документ — приписне, військовий квиток чи тимчасове посвідчення;
  • документи, які підтверджують зміни (витяг про місце реєстрації, довідка про інвалідність, наказ про бронювання тощо).

Хто має право виправити дані в системі "Оберіг" дистанційно

Хоча загальний порядок передбачає особисте звернення, застосунок "Резерв+" поступово розширює функції. Нині онлайн можуть подати запит на виправлення даних лише військовослужбовці, що перебувають на обліку та військовозобов’язані, яким у застосунку відображається повідомлення "Дані не знайдено".

Нагадаємо, громадяни можуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+" без особистої явки до ЦНАП. В Міноборони України пояснили, скільки потрібно часу для оформлення відстрочки онлайн.

Також юристи пояснили, що робити, якщо людину, яку виключили з обліку, знову поновили.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП реєстр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації