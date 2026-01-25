Житель Полтавщины не явился по повестке — как его наказал суд

Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

Житель Лохвицкой громады Полтавщины во время общей мобилизации уклонился от призыва на военную службу. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Детали дела

По данным следствия, ВВК признала военнообязанного мужчину, который состоял на учете, пригодным к службе. В июне прошлого года фигурант прибыл в военкомат, но получать боевую повестку отказался и не явился на отправку в воинскую часть, хотя оснований для отсрочки не имел.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. За уклонение от призыва суд назначил мужчине три года заключения, но заменил реальный срок годом испытательного.

"Условный срок не является основанием для получения отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву по мобилизации", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

