Главная Мобилизация Военнообязанный отказался от повестки — что решил суд

Военнообязанный отказался от повестки — что решил суд

Дата публикации 25 января 2026 01:03
Житель Полтавщины не явился по повестке — как его наказал суд
Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Винницкий областной ТЦК и СП

Житель Лохвицкой громады Полтавщины во время общей мобилизации уклонился от призыва на военную службу. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Детали дела

По данным следствия, ВВК признала военнообязанного мужчину, который состоял на учете, пригодным к службе. В июне прошлого года фигурант прибыл в военкомат, но получать боевую повестку отказался и не явился на отправку в воинскую часть, хотя оснований для отсрочки не имел.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. За уклонение от призыва суд назначил мужчине три года заключения, но заменил реальный срок годом испытательного.

"Условный срок не является основанием для получения отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву по мобилизации", — говорится в сообщении ТЦК и СП.

Напомним, житель Полтавской области после получения повестки не прибыл на отправку в воинскую часть. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

Также мы сообщали, что на Ивано-Франковщине свидетель Иеговы из-за религиозных убеждений уклонился от службы. Ближайшие пять лет он проведет в тюрьме.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
