Житель Полтавщины не явился по повестке — как его наказал суд

Военнообязанный отказался от повестки — что решил суд
Житель Лохвицкой громады Полтавщины во время общей мобилизации уклонился от призыва на военную службу. Его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом в субботу, 24 января, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.
Детали дела
По данным следствия, ВВК признала военнообязанного мужчину, который состоял на учете, пригодным к службе. В июне прошлого года фигурант прибыл в военкомат, но получать боевую повестку отказался и не явился на отправку в воинскую часть, хотя оснований для отсрочки не имел.
Решение суда
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. За уклонение от призыва суд назначил мужчине три года заключения, но заменил реальный срок годом испытательного.
"Условный срок не является основанием для получения отсрочки — мужчина остается военнообязанным и подлежит призыву по мобилизации", — говорится в сообщении ТЦК и СП.
