Юрист объяснил, как снять статус "в розыске" в "Резерв+" без похода в ТЦК
У некоторых украинцев в приложении "Резерв+" стал автоматически исчезать статус "в розыске". Однако это происходит не всегда, но решить проблему можно дистанционно, подав обращение через само приложение.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой YouTube-канал адвоката Алексея Мендруха.
Как отменить розыск в "Резерв+" дистанционно
По словам адвоката, существует несколько оснований, при которых этот статус "в розыске" может быть снят.
Один из вариантов — если с момента фиксации нарушения прошло более одного года. Юрист поясняет, что Кодекс Украины об административных правонарушениях устанавливает сроки привлечения к административной ответственности. Поэтому некоторые ТЦК после истечения этого срока автоматически удаляют информацию о нарушении.
При этом такая практика действует не во всех территориальных центрах комплектования. На деле автоматическое снятие статуса применяется не повсеместно, поэтому в некоторых случаях он может сохраняться.
Таким образом, если статус не исчезает самостоятельно, Алексей Мендрух рекомендует воспользоваться функцией обращения "Резерв+". Для этого нужно открыть раздел "Услуги" и выбрать пункт "Исправить данные онлайн". В обращении следует указать причины, по которым человек считает присвоенный статус ошибочным, либо указать, что с момента фиксации нарушения уже прошел один год.
По словам адвоката, электронные обращения поступают в ТЦК через электронный кабинет военнообязанного и могут стать основанием для проверки и пересмотра информации по поводу статуса.
Если вопрос не удалось решить ни автоматически, ни через обращение в приложении, то следующим шагом становится подача письменного заявления непосредственно в сам территориальный центр комплектования.
В этом обращении нужно подробно изложить обстоятельства дела, обосновать свою позицию и попросить отменить соответствующий статус. По итогам рассмотрения ТЦК может как удовлетворить требования заявителя, так и отказать в их удовлетворении.
Если же ответ не устраняет проблему либо обращение не было рассмотрено должным образом, гражданин вправе защищать свои права в судебном порядке. Но юрист подчеркивает, что автоматическая отмена статуса нахождения в розыске предусмотрена не для всех случаев и зависит от конкретных обстоятельств, а также от действий соответствующего ТЦК.
Как сообщали Новини.LIVE, те украинцы, которые обновляли свои данные через "Резерв+", они не имеют на руках документов. Это в свою очередь, может вызвать проблемы при проверке данных в местах без интернета. В связи с этим важно сказать, какие документы нужно носить с собой.
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