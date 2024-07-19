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Кабмин официально не признал "Резерв+" — что делать тем, кто обновил данные через приложение

19 июля 2024 06:23
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Обновление данных в Резерв+ - Кабмин не узаконил приложение
Обновление данных через приложение. Фото: УНИАН
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине истек срок для обновления данных, который по закону предоставлялся всем военнообязанным. Более трех миллионов украинцев обновили данные через приложение "Резерв+", и официально правительство не признало этот канал информации официальным источником. 

Что это значит и что делать тем, кто не обращался в ТЦК, а полагался только на информацию в приложении, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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Обновление данных через "Резерв+"

"Я не видела ни одного документа на уровне Кабмина, чтобы он признал приложение "Резерв+" как официальный источник информации. И здесь возникает вопрос обновили эти люди данные или нет. И у нас есть несовпадение. Насколько я понимаю, то сейчас существует несколько баз данных — это "Резерв+", "Оберіг", которые между собой должны быть консолидированы, чтобы иметь единую систему", — сказала юрист.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако она заметила, что на практике у ее клиентов возникали проблемы, ведь они обновляли данные через приложение, но через несколько недель при проверке правоохранителями оказалось, что данные не обновлены.

"Есть самый законный и прямой путь — идти в ТЦК и обновлять данные. Но даже несмотря на попытки ТЦК упорядочить как-то эту деятельность и упростить доступ людей к административной услуге, у нас возникали большие проблемы с доступом к ТЦК, это физически невозможно. Поэтому я клиентам говорила, что есть возможность через ЦПАУ и "Резерв+". Потому что я не верю, что количество людей, которые внесли свои данные в "Резерв+", будут вне закона. Скорее всего, властью каким-то образом будет легализована эта информационная компьютерная система, которая сейчас насыщена большим количеством персональных данных", — добавила юрист.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о мобилизации, 16 апреля его подписал Президент Украины Владимир Зеленский. По мнению военных, добровольцев после этого в армии стало больше. Причина — возможность самим выбирать подраздел для дальнейшей службы.

Срок обновления данных в соответствии с законом истек 16 июля. Теперь все, кто будет обновлять данные позже или не обновить их вообще считаются нарушителями и на них могут наложить штраф.

мобилизация ТЦК и СП военнообязанные юрист резерв

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