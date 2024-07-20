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Не все электронные документы законны — что носить с собой после обновления данных

20 июля 2024 05:43
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Какие документы нужны при проверке ТЦК – актуальный список
Вручение повесток на улице. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Несколько миллионов украинцев обновили свои данные за два месяца, как написано в законе. Но те, кто обновлял через приложение "Резерв+" не имеют на руках документов, это может вызвать проблемы при проверке данных в местах без интернета. 

Что носить с собой после обновления данных, чтобы не было проблем с ТЦК и стражами порядка, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"Я бы советовала распечатать тот документ с QR-кодом, который подтягивается в приложении и иметь его всегда с собой. Бумажный военно-учетный документ должен быть также на руках", — сказала Шуляк.

Она добавила, что среди юристов есть определенная дискуссия по поводу электронного военного документа. В законе прописаны его составляющие, но самого документа под названием "электронный военный документ" нет. В данном случае, согласно логике, таким документом называют результат обновления данных в приложении.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Возникает ситуация, что люди думают, что это электронный военный билет. Но если будет стоять задача создать проблемы определенному лицу или кто-то будет не в настроении, то есть сильный субъективный фактор. Он достаточно рискованный", — сказала юрист.

Как мы писали ранее, во время двухмесячного действия нового закона о мобилизации военно-учетные данные обновили более 3 миллионов граждан. Это количество существенно превышает потребности ВСУ, поэтому мобилизуют далеко не всех.

мобилизация повестки ТЦК и СП юрист

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