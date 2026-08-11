Потеря бронирования почти сразу приведет к получению повестки от ТЦК, заявил юрист

Работа сотрудников ОСМД и бронирование. Фото: иллюстративный коллаж Новини.LIVE, УНИАН

У украинцев в случае аннулирования бронирования или отсрочки фактически не остается времени на личные дела. Это означает, что сотрудники ТЦК могут сразу же в тот же день направить человека на ВЛК.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии изданию "Главред" заявил Никита Муренко, управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и партнеры».

Что будет в случае потери бронирования или отсрочки

"Мы не можем физически заставлять человека проходить ВЛК, нравится это кому-то или нет. В настоящее время ответственность за непрохождение ВЛК носит административный характер. Если государство считает, что гражданин не прошел ВЛК, на него должен быть наложен штраф", — отметил Муренко.

По словам юриста, если гражданин не попадает в поле зрения сотрудников ТЦК или полиции на улице, то наиболее вероятным сценарием будет отправка повестки почтовым отправлением.

Он также обратил внимание, что в настоящее время ТЦК и полиция обращают внимание не столько на наличие статуса разыскиваемого, сколько на отсутствие отсрочки или бронирования.

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"Если у вас нет ни отсрочки, ни бронирования, вероятность призыва, даже при отсутствии розыска, очень высока. Если же человек в течение месяца-двух никого не встретит на улице, ему может просто прийти повестка, сформированная в электронной системе и отправленная обычной почтой", — пояснил юрист.

При этом он подчеркнул, что игнорирование повестки может иметь серьезные последствия: человек рискует получить как статус нарушителя правил воинского учета, так и жить в постоянной тревоге.

"Если не явится по повестке, может попасть в розыск и получить статус нарушителя правил воинского учета. После этого ТЦК и СП передают информацию полиции, полиция вносит его в свою базу "Армор". И человек может оказаться в ситуации, когда годами сидит дома и боится куда-либо выйти", — резюмировала юрист.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель ЦПД Андрей Коваленко опроверг слухи о том, что в Украине планируется мобилизация женщин. По его словам, таких планов нет.

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