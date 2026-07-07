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Главная Мобилизация Юрист рассказала детали об изменениях в правилах бронирования

Юрист рассказала детали об изменениях в правилах бронирования

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 04:30
Новые правила бронирования — что изменилось
Граждане регистрируются в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК

Адвокат Дарья Ткаченко заявила, что реформа системы бронирования будет проводиться в течение лета. В частности, при приеме на работу мужчин работодатели будут требовать от них именно электронный военно-учетный документ.

Об этом адвокат рассказала в комментарии "24 Каналу", передает Новини.LIVE.

Какие изменения происходят в системе бронирования

По словам Дарьи Ткаченко, для работодателей уже начали действовать требования, закрепленные постановлением Кабмина №812. В частности, при приеме мужчин на работу работодатели должны требовать электронный военно-учетный документ, сформированный через "Резерв+", "Дію" или выданный ТЦК по новому образцу.

Важно, чтобы такой документ был сформирован не ранее чем за 72 часа до даты трудоустройства или поступления на обучение.

"Таким образом, работодатель не только проверяет наличие военно-учетного документа, но и проверяет, соответствует ли информация в этом документе данным в реестре "Оберег", — сказала юрист.

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По словам адвоката, хотя постановление предусматривает возможность для работодателей самостоятельно проверять сведения в реестре "Оберег", но на данный момент они будут требовать, чтобы электронный военно-учетный документ предоставлял непосредственно кандидат на работу.

Кроме того, теперь работодателей освободили от обязанности сообщать ТЦК отдельные данные о работниках. В частности, больше не нужно предоставлять информацию о заграничном паспорте, семейном положении и уровне образования.

Также она назвала перечень предприятий, которые и в дальнейшем гарантированно могут получать статус критически важных. К ним относятся компании, получающие государственные гранты, выполняющие договоры с Министерством экономики сроком от шести месяцев, имеющие государство в качестве единственного учредителя, осуществляющие экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности, являются участниками индустриальных парков или имеют инвестиционные договоры в сферах перерабатывающей промышленности, производства биогаза, а также добычи и переработки полезных ископаемых.

Таким образом, в июле кардинальных нововведений в сфере бронирования не вводится, однако правила постепенно меняются.

Так, для предприятий, на которых работает более 50 человек, средний уровень заработной платы должен быть не ниже средней зарплаты по стране за последний год, умноженной на коэффициент 2.

Для компаний, штат которых превышает 20 сотрудников, установлено еще более жесткое требование — средняя зарплата должна соответствовать коэффициенту 3. Аналогичные критерии будут распространяться и на постоянные представительства нерезидентов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Минэкономики недавно назвали обязательные условия для резервирования работников. В частности, предприятие должно иметь статус критически важного и соответствовать трем критериям.

Также мы писали о том, могут ли требовать прохождения ВЛК для резервирования.

работа мобилизация Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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