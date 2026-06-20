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Главная Мобилизация Освобождение от мобилизации: могут ли потребовать прохождения ВВК

Освобождение от мобилизации: могут ли потребовать прохождения ВВК

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:20
Освобождение от мобилизации: могут ли потребовать прохождения ВВК
Врач военно-врачебной комиссии. Фото: "АрміяInform"

Военно-врачебная комиссия не требуется для оформления отсрочки от мобилизации. Поэтому требование руководства предприятия пройти ВВК не имеет законного обоснования. Однако подобные случаи имеют место, и гражданину придется самому решать, проходить ли комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Критически важные предприятия

Во время полномасштабной российско-украинской войны в процессе воинского учета произошли кардинальные изменения. Часть изменений касается всеобщей мобилизации, которая продолжается с первого дня большой войны.

Так, в законодательстве появилось такое понятие, как критически важные предприятия. Они имеют право на бронирование своих военнообязанных работников.

В зависимости от категории критичности предприятия могут бронировать разный процент работников. Часть предприятий и организаций имеет право на бронирование всех 100% военнообязанных сотрудников.

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К юристам обратился гражданин, работающий на таком предприятии. Он рассказал, что руководство предприятия требует от него перед подачей документов на бронь пройти военно-врачебную комиссию.

Мужчина поинтересовался, законно ли такое требование. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что она вполне реальна, но не имеет никаких законных оснований.

Так, адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: "С юридической точки зрения отсутствие ВВК на данный момент не влияет на возможность получения бронирования. Если вы бронируетесь через "Дію", система точно пропустит. Но работодатель может потребовать прохождения ВВК, и здесь Вы ничего не сможете сделать, иначе действительно могут не подать заявку на бронирование".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что правительство обновило критерии бронирования для критически важных предприятий.

Кабинет министров Украины обновил правила бронирования военнообязанных работников для критически важной инфраструктуры. Среди основных изменений — повышение требований к заработной плате, которая должна составлять почти 26 тысяч гривен, и правила подсчета квот, то есть работник, имеющий отсрочку по закону или работающий по совместительству, будет иметь только одну бронь.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что правительство планирует изменить правила бронирования.

Кабинет Министров Украины готовит обновление порядка бронирования военнообязанных работников. Проект постановления предусматривает существенные изменения в критериях критичности предприятий, требованиях к заработной плате и контроле за количеством забронированных.

критическая инфраструктура бронирование ВВК
Александр Коваленко - Редактор
Автор:
Александр Коваленко
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