Юрист сказал, в каких случаях студентов могут мобилизовать

Студенты в Украине, которые впервые получают образование или же образование на ступень выше, а также учиться на дневной или дуальной форме — имеют право на отсрочку. Однако в некоторых случаях их могут мобилизовать.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал адвокат в сфере военного права Сергей Баладыга.

В каких случаях могут мобилизовать студента

Как пояснил юрист, право на отсрочку не означает автоматическую защиту от призыва, если не были выполнены процедурные требования.

"Если студент имеет основание для отсрочки (дневной формы, первое высшее образование и т.п.), но не оформил документально свой статус, например, не подал заявление, не указанное в системе, данные не обновлены. тогда ТЦК может считать, что основания для отсрочки не подтверждены и возникает риск мобилизации", — сказал Баладыга.

Адвокат добавил, что между завершением одного этапа учебы и началом следующего — например, после получения диплома бакалавра и до момента зачисления в магистратуру — может образоваться пауза, в течение которой действие отсрочки временно не работает. Это же касается каникул и других подобных периодов.

"Если студент учился заочно, вечерне, на втором или третьем образовании, это часто означает, что он не имеет права на отсрочку по закону. В таком случае мобилизация возможна, и оформление отсрочки не спасет, потому что оснований нет. Если обучение окончено, студент отчислен, изменил форму обучения, то право на отсрочку прекращается, и мобилизация может быть реализована", — отмечает юрист.

