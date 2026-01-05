Изменение паспортных данных - какие проблемы могут возникнуть в воинском учете

Изменение ФИО — могут ли исключенного вернуть на учет
Военнообязанный гражданин имеет законное право менять свои паспортные данные, в частности, имя, фамилию и отчество. Юристы объяснили, может ли повлиять такой шаг на воинский учет и военную службу гражданина.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Изменение паспортных данных
К юристам обратился гражданин, который сменил фамилию, имя и отчество.
Он рассказал, что ему не выдают военно-учетный документ на новые паспортные данные, заявляя, что данные не обновлены, а также что его могут восстановить на воинском учете, несмотря на то, что он ранее был исключен.
"Вам не имели права отказывать в обновлении данных. Если они не захотели обновлять данные при личном визите, то отправьте им письменное заявление", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
В случае отказа гражданин может обжаловать его в судебном порядке.
Можно ли вернуть на учет с измененными ФИО
"Кроме того, согласно законодательству, если Вы исключены один раз, то исключены навсегда", — отметил Дерий.
Поэтому такого гражданина не имеют права восстанавливать на воинском учете.
И никакие обстоятельства, в частности, полное изменение паспортных данных, не могут повлиять на это решение.
Напомним, мы ранее писали о том, кого ТЦК восстановили на воинском учете в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, нужно ли снятым с воинского учета обновлять военно-учетные данные.
Читайте Новини.LIVE!