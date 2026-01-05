Изменение паспортных данных - какие проблемы могут возникнуть в воинском учете

Работник ТЦК с военно-учетными документами. Фото: dnepr.info

Военнообязанный гражданин имеет законное право менять свои паспортные данные, в частности, имя, фамилию и отчество. Юристы объяснили, может ли повлиять такой шаг на воинский учет и военную службу гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Изменение паспортных данных

К юристам обратился гражданин, который сменил фамилию, имя и отчество.

Он рассказал, что ему не выдают военно-учетный документ на новые паспортные данные, заявляя, что данные не обновлены, а также что его могут восстановить на воинском учете, несмотря на то, что он ранее был исключен.

"Вам не имели права отказывать в обновлении данных. Если они не захотели обновлять данные при личном визите, то отправьте им письменное заявление", — подчеркнул в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

В случае отказа гражданин может обжаловать его в судебном порядке.

Можно ли вернуть на учет с измененными ФИО

"Кроме того, согласно законодательству, если Вы исключены один раз, то исключены навсегда", — отметил Дерий.

Поэтому такого гражданина не имеют права восстанавливать на воинском учете.

И никакие обстоятельства, в частности, полное изменение паспортных данных, не могут повлиять на это решение.

