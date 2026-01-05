Відео
Зміна ПІБ — чи можуть виключеного повернути на облік

Зміна ПІБ — чи можуть виключеного повернути на облік

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 20:00
Зміна паспортних даних - які проблеми можуть виникнути у військовому обліку
Працівник ТЦК з військово-обліковими документами. Фото: dnepr.info

Військовозобов’язаний громадянин має законне право змінювати свої паспортні дані, зокрема, ім’я, прізвище та по-батькові. Юристи пояснили, чи може вплинути такий крок на військовий облік та військову службу громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Зміна паспортних даних

До юристів звернувся громадянин, який змінив прізвище, ім’я та по-батькові.

Він розповів, що йому не видають військово-обліковий документ на нові паспортні дані, заявляючи, що дані не оновлені, а також що його можуть поновити на військовому обліку, не дивлячись на те, що він раніше був виключений.

"Вам не мали права відмовляти у оновленні даних. Якщо вони не захотіли оновлювати дані при особистому візиті, то надішліть їм письмову заяву", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

У разі відмови громадянин може оскаржити її в судовому порядку.

Чи можна повернути на облік зі зміненими ПІБ

"Окрім того, згідно законодавства, якщо Ви виключені один раз, то виключені назавжди", — наголосив Дерій.

Тому такого громадянина не мають права поновлювати на військовому обліку.

І жодні обставини, зокрема, повна зміна паспортних даних, не можуть вплинути на це рішення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, кого ТЦК поновили на військовому обліку в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно знятим з військового обліку оновлювати військово-облікові дані.

військовий облік військовозобов'язані прізвище військова служба ім'я
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
