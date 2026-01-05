Зміна паспортних даних - які проблеми можуть виникнути у військовому обліку

Працівник ТЦК з військово-обліковими документами. Фото: dnepr.info

Військовозобов’язаний громадянин має законне право змінювати свої паспортні дані, зокрема, ім’я, прізвище та по-батькові. Юристи пояснили, чи може вплинути такий крок на військовий облік та військову службу громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Зміна паспортних даних

До юристів звернувся громадянин, який змінив прізвище, ім’я та по-батькові.

Він розповів, що йому не видають військово-обліковий документ на нові паспортні дані, заявляючи, що дані не оновлені, а також що його можуть поновити на військовому обліку, не дивлячись на те, що він раніше був виключений.

"Вам не мали права відмовляти у оновленні даних. Якщо вони не захотіли оновлювати дані при особистому візиті, то надішліть їм письмову заяву", — підкреслив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

У разі відмови громадянин може оскаржити її в судовому порядку.

Чи можна повернути на облік зі зміненими ПІБ

"Окрім того, згідно законодавства, якщо Ви виключені один раз, то виключені назавжди", — наголосив Дерій.

Тому такого громадянина не мають права поновлювати на військовому обліку.

І жодні обставини, зокрема, повна зміна паспортних даних, не можуть вплинути на це рішення.

