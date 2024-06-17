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Обновление данных снятым с военного учета — объяснение адвоката

17 июня 2024 17:02
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Обновление военно-учетных данных, алгоритм действий для тех, кто был снят с учета
Обновление военно-учетных данных в ЦПАУ. Фото: «РБК-Україна»
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Процесс обновления военно-учетных данных в Украине касается не только граждан, состоящих на военном учете. Те люди, которые были сняты с военного учета в предыдущий исторический период, должны обратиться в ТЦК и обновить свои данные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Сергей Айвазян.

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В Украине проходит массовый процесс обновления военно-учетных данных.

Впрочем, часть украинских военнообязанных была снята с военного учета еще до начала российской агрессии против Украины в 2014 году. Что делать в такой ситуации этой категории людей, — объяснили юристы.

Что говорит норма законодательства

Так, отвечая на вопрос такого военнообязанного, снятого с учета еще в 2002 году, Сергей Айвазян подчеркнул, что даже этой категории граждан необходимо явиться в ТЦК или обновить свои данные другим способом.

"Согласно пункту 5 "Г" в редакции ЗУ о ВО и ВС до 2006 года, сейчас Вам нужно обновить свои персональные данные", — сослался юрист на соответствующую законодательную норму.

Напомним, что снятие с военного учета не означает, что мужчину не мобилизуют. В Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения из учета военнообязанных и кому точно не выпишут повестку.

Также снятие с военного учета в связи с предельным возрастом по старому законодательству не является действительным после принятия нового закона о мобилизации. Так что до достижения 60-летнего возраста такой гражданин не имеет права выехать за пределы Украины.

ТЦК и СП
военнообязанные
мобилизация
война в Украине
военный учет

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