Изменение ФЛП на ООО не дает автоматического права на бронь работников

Изменение формата предприятия с ФЛП на ООО не может быть основанием для представления работников этого предприятия на бронирование. Главным требованием является статус критически важных предприятий. Только после получения такого статуса ООО получает право на бронирование сотрудников.

Мобилизация и бронирование

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Часть военнообязанных граждан может избежать призыва на законных основаниях.

Для этого нужно оформить бронирование на рабочем месте. При этом бронирование предоставляется не всем предприятиям в стране.

Для того, чтобы иметь право бронировать своих работников, предприятие должно быть признано критически важным для функционирования украинской экономики. В процессе признания предприятие проверяют на соответствие куче необходимых критериев.

Сам по себе статус ООО не является основанием для предоставления брони

К юристам обратилась гражданка, которая является ФЛП второй группы. Она поинтересовалась, сможет ли, изменив свой юридический статус на ООО, бронировать работников от мобилизации.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что система бронирования работает несколько сложнее. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Сама по себе регистрация ООО Вам, к сожалению, ничего не дает".

Айвазян объяснил, когда ООО сможет бронировать своих работников: "Главным условием для бронирования работников является статус критически важного предприятия. ООО должно сначала получить статус критически важного предприятия, и только после этого можно подавать работников на бронирование".

В Украине планируют пересмотреть бронирование всех военнообязанных мужчин. Также есть вопросы к отсрочкам. В частности, речь идет о случаях, когда студентами становятся мужчины в возрасте 40-50 лет.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить бронирование от мобилизации. Даже если предприятие, которое является стратегически важным для украинской экономики, подаст документы на бронирование такого сотрудника, его отклонят.