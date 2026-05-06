Зміна ФОП на ТОВ не дає автоматичного права на бронь працівників

Зміна формату підприємства з ФОП на ТОВ не може бути підставою для подання працівників цього підприємства на бронювання. Головною вимогою є статус критично важливих підприємств. Тільки після отримання такого статусу ТОВ отримує право на бронювання співробітників.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізація та бронювання

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Частина військовозобов’язаних громадян може уникнути призову на законних підставах.

Для цього потрібно оформити бронювання на робочому місці. При цьому бронювання надається не усім підприємствам в країні.

Для того, аби мати право бронювати своїх працівників, підприємство має бути визнане критично важливим для функціонування української економіки. У процесі визнання підприємство перевіряють на відповідність купі необхідних критеріїв.

Сам по собі статус ТОВ не є підставою для надання броні

До юристів звернулася громадянка, яка є ФОПом другої групи. Вона поцікавилася, чи зможе, змінивши свій юридичний статус на ТОВ, бронювати працівників від мобілізації.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що система бронювання працює дещо складніше. Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "Сама по собі реєстрація ТОВ Вам, на жаль, нічого не дає".

Айвазян пояснив, коли ТОВ зможе бронювати своїх працівників: "Головною умовою для бронювання працівників є статус критично важливого підприємства. ТОВ має спочатку отримати статус критично важливого підприємства, і лише після цього можна подавати працівників на бронювання".

В Україні планують переглянути бронювання всіх військовозобов'язаних чоловіків. Також є питання до відстрочок. Зокрема, йдеться про випадки, коли студентами стають чоловіки віком 40–50 років.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.