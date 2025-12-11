Видео
Изменение правил военного учета — какой документ стал основным

Изменение правил военного учета — какой документ стал основным

Дата публикации 11 декабря 2025 01:30
Какой военно-учетный документ стал основным — ответ Минобороны
Резерв ID. Фото: Минобороны Украины

Военно-учетные документы отныне создают только в электронном формате. Резерв ID является основной формой и для призывников, и для военнообязанных, и для резервистов.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Оформление военно-учетных документов

Получить Резерв ID можно в приложении "Резерв+". Если же возможности воспользоваться электронным документом нет, доступна бумажная версия.

Где взять бумажный документ:

  • распечатать самостоятельно, загрузив PDF в "Резерв+" или на портале "Дія";
  • получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксаны Ферчук, переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документов.

"Изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы военного учета, которая отвечает потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, за нарушение правил военного учета предусматривается наказание. Сколько нарушений гражданин совершит, столько раз ему придется платить штраф.

Также мы сообщали, что те, кого исключили с военного учета, могут не приходить в ТЦК и СП даже в случае получения повестки. К ответственности за неявку их не привлекут.

военный призыв военный учет мобилизация документы военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
