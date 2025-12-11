Какой военно-учетный документ стал основным — ответ Минобороны

Изменение правил военного учета — какой документ стал основным
Военно-учетные документы отныне создают только в электронном формате. Резерв ID является основной формой и для призывников, и для военнообязанных, и для резервистов.
Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Оформление военно-учетных документов
Получить Резерв ID можно в приложении "Резерв+". Если же возможности воспользоваться электронным документом нет, доступна бумажная версия.
Где взять бумажный документ:
- распечатать самостоятельно, загрузив PDF в "Резерв+" или на портале "Дія";
- получить в ТЦК и СП, где документ сформируют в электронном виде и предоставят распечатку.
По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксаны Ферчук, переход к электронному формату минимизирует риски потери, повреждения или подделки документов.
"Изменения являются частью процесса развития современной и прозрачной системы военного учета, которая отвечает потребностям оборонного сектора и способствует повышению эффективности оборонных процессов в Украине", — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, за нарушение правил военного учета предусматривается наказание. Сколько нарушений гражданин совершит, столько раз ему придется платить штраф.
Также мы сообщали, что те, кого исключили с военного учета, могут не приходить в ТЦК и СП даже в случае получения повестки. К ответственности за неявку их не привлекут.
