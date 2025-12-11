Який військово-обліковий документ став основним — відповідь Міноборони

Резерв ID. Фото: Міноборони України

Військово-облікові документи відтепер створюють лише в електронному форматі. Резерв ID є основною формою і для призовників, і для військовозобов'язаних, і для резервістів.

Про це в середу, 10 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Оформлення військово-облікових документів

Отримати Резерв ID можна в застосунку "Резерв+". Якщо ж можливості скористатися електронним документом немає, доступна паперова версія.

Де взяти паперовий документ:

роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у "Резерв+" або на порталі "Дія";

отримати у ТЦК та СП, де докумен сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документів.

"Зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні", — йдеться в повідомленні Міноборони.

