Україна
Зміна правил військового обліку — який документ став основним

Зміна правил військового обліку — який документ став основним

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 01:30
Який військово-обліковий документ став основним — відповідь Міноборони
Резерв ID. Фото: Міноборони України

Військово-облікові документи відтепер створюють лише в електронному форматі. Резерв ID є основною формою і для призовників, і для військовозобов'язаних, і для резервістів.

Про це в середу, 10 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Читайте також:

Оформлення військово-облікових документів 

Отримати Резерв ID можна в застосунку "Резерв+". Якщо ж можливості скористатися електронним документом немає, доступна паперова версія.

Де взяти паперовий документ: 

  • роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у "Резерв+" або на порталі "Дія";
  • отримати у ТЦК та СП, де докумен сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документів. 

"Зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні", — йдеться в повідомленні Міноборони. 

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку передбачається покарання. Скільки порушень громадянин скоїть, стільки разів йому доведеться сплачувати штраф.

Також ми повідомляли, що ті, кого виключили з військового обліку, можуть не приходити до ТЦК та СП навіть у разі отримання повістки. До відповідальності за неявку їх не притягнуть.

військовий призов військовий облік мобілізація документи військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
