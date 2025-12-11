Який військово-обліковий документ став основним — відповідь Міноборони

Зміна правил військового обліку — який документ став основним
Військово-облікові документи відтепер створюють лише в електронному форматі. Резерв ID є основною формою і для призовників, і для військовозобов'язаних, і для резервістів.
Про це в середу, 10 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Оформлення військово-облікових документів
Отримати Резерв ID можна в застосунку "Резерв+". Якщо ж можливості скористатися електронним документом немає, доступна паперова версія.
Де взяти паперовий документ:
- роздрукувати самостійно, завантаживши PDF у "Резерв+" або на порталі "Дія";
- отримати у ТЦК та СП, де докумен сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.
За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксани Ферчук, перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документів.
"Зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні", — йдеться в повідомленні Міноборони.
Нагадаємо, за порушення правил військового обліку передбачається покарання. Скільки порушень громадянин скоїть, стільки разів йому доведеться сплачувати штраф.
Також ми повідомляли, що ті, кого виключили з військового обліку, можуть не приходити до ТЦК та СП навіть у разі отримання повістки. До відповідальності за неявку їх не притягнуть.
