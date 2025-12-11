К электронному документу в "Резерв+" добавили фото — какие и зачем

Документ с фото в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

В электронном документе в "Резерв+" отныне автоматически отображается фотография военнообязанного, которому он принадлежит. Для автоматического появления фотографии надо обновить приложение до последней версии, а также сам документ.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Появление фото в "Резерв+"

"Стремимся, чтобы цифровые инструменты давали ощутимую пользу в повседневных ситуациях. Наличие фото сделает проверку документов граждан более быстрой и прозрачной для всех", — объяснила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Снимок появится только у тех, кто имеет биометрический паспорт. По юридической силе Резерв ID без фото и Резерв ID с фото равны.

Из-за высокой нагрузки фото в ближайшие дни может подтягиваться долго. Если процесс тянется более нескольких дней, стоит воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн" в меню приложения.

Ранее стало известно, что в "Резерв+" обновят дизайн. В Минобороны анонсировали появление в электронных военно-учетных документах фотографий владельцев.

Также мы сообщали об обновлении в "Резерв+". Чтобы усовершенствовать функцию "Штрафы-онлайн", возможности по уплате задолженности расширили.