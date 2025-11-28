Приложение Резерв+ будет иметь фото владельца документа

В "Резерв+" появится фото владельца документа
В приложении "Резерв+" обновляется дизайн и возможности. Уже вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.
Об этом сказано на официальном сайте Министерства обороны Украины.
Что известно об изменениях в "Резерв+"
В министерстве отметили, что внедрение фото сделает подтверждение личности более прозрачным в ускорит проверку документов.
"Сейчас Минобороны приглашает граждан присоединиться к тестированию. Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным", — говорится в заметке.
Для того, чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить короткую форму по этой ссылке.
