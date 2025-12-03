Видео
Главная Мобилизация Известный комик и актер "Лиги смеха" мобилизовался в ВСУ

Известный комик и актер "Лиги смеха" мобилизовался в ВСУ

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 23:58
Комик и актер Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ
Украинский комик и актер Кирилл Ганин. Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Украинский комик и актер Кирилл Ганин мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Это произошло после нескольких неудачных попыток вступить в ряды украинской армии.

Об этом информирует издание "Коментарі".

Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ
Кирилл Ганин на сцене "Лиги смеха". Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ — что известно

Комик и актер Кирилл Ганин после нескольких неудачных попыток наконец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Известно, что на днях Кирилл Ганин был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, после чего прошел все необходимые проверки и военно-врачебную комиссию. Его отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Заметим, что Ганин неоднократно публично рассказывал, что еще в начале полномасштабной войны пытался мобилизоваться дважды, однако оба раза получил отказ.

Первый раз — на пятый день войны, когда в ТЦК усомнились в его способности выполнять боевые задачи и посоветовали вернуться домой.

Второй раз — после того, как он активно начал вести прямые трансляции в поддержку украинской армии. Тогда ему объяснили, что он приносит больше пользы информационной поддержкой.

"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе надо? Сиди и делай эфиры красиво. Нам нравится", — рассказывал Ганин.

Как известно, сам комик не скрывал, что не имеет никакой брони и всегда был готов пойти служить, если его вызовут.

Отметим, что в сентябре 2025 года появилась информация, что сопредседатель фракции "Удар" решил мобилизоваться в ВСУ.

Напомним, что летом 2024 года один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался в ВСУ.

ВСУ актеры Лига Смеха мобилизация война в Украине Кирилл Ганин
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
