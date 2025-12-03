Комик и актер Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ

Известный комик и актер "Лиги смеха" мобилизовался в ВСУ
Украинский комик и актер Кирилл Ганин мобилизовался в Вооруженные силы Украины. Это произошло после нескольких неудачных попыток вступить в ряды украинской армии.
Об этом информирует издание "Коментарі".
Кирилл Ганин мобилизовался в ВСУ — что известно
Комик и актер Кирилл Ганин после нескольких неудачных попыток наконец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.
Известно, что на днях Кирилл Ганин был доставлен в Святошинский территориальный центр комплектования, после чего прошел все необходимые проверки и военно-врачебную комиссию. Его отобрали в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины.
Заметим, что Ганин неоднократно публично рассказывал, что еще в начале полномасштабной войны пытался мобилизоваться дважды, однако оба раза получил отказ.
Первый раз — на пятый день войны, когда в ТЦК усомнились в его способности выполнять боевые задачи и посоветовали вернуться домой.
Второй раз — после того, как он активно начал вести прямые трансляции в поддержку украинской армии. Тогда ему объяснили, что он приносит больше пользы информационной поддержкой.
"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе надо? Сиди и делай эфиры красиво. Нам нравится", — рассказывал Ганин.
Как известно, сам комик не скрывал, что не имеет никакой брони и всегда был готов пойти служить, если его вызовут.
Отметим, что в сентябре 2025 года появилась информация, что сопредседатель фракции "Удар" решил мобилизоваться в ВСУ.
Напомним, что летом 2024 года один из основателей юмористического YouTube-канала "Львы на джипе" Андрей Лузан мобилизовался в ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!