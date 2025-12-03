Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відомий комік і актор "Ліги сміху" мобілізувався до ЗСУ

Відомий комік і актор "Ліги сміху" мобілізувався до ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 23:58
Комік та актор Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ
Український комік та актор Кирило Ганін. Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Український комік та актор Кирило Ганін мобілізувався до Збройних сил України. Це сталося після кількох невдалих спроб долучитися до лав української армії.

Про це інформує видання "Коментарі".

Реклама
Читайте також:
Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ
Кирило Ганін на сцені "Ліги сміху". Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ — що відомо

Комік та актор Кирило Ганін після кількох невдалих спроб нарешті мобілізувався до лав Збройних сил України.

Відомо, що днями Кирило Ганін був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Зауважимо, що Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабної війни намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову.

Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому.

Другий раз — після того, як він активно почав вести прямі трансляції на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

"Я прийшов туди, кажу: "Все, я готовий". Людина сидить і каже: "Воно тобі треба? Сиди й роби ефіри гарно. Нам подобається", — розповідав Ганін.

Як відомо, сам комік не приховував, що не має жодної броні й завжди був готовий піти служити, якщо його викличуть.

Зазначимо, що у вересня 2025 року з'явилася інформація, що співголова фракції "Удар" вирішив мобілізуватися до ЗСУ.

Нагадаємо, що влітку 2024 року один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан мобілізувався до ЗСУ.

ЗСУ актори Ліга Сміху мобілізація війна в Україні Кирило Ганін
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації