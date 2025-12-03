Комік та актор Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ

Український комік та актор Кирило Ганін. Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Український комік та актор Кирило Ганін мобілізувався до Збройних сил України. Це сталося після кількох невдалих спроб долучитися до лав української армії.

Про це інформує видання "Коментарі".

Реклама

Читайте також:

Кирило Ганін на сцені "Ліги сміху". Фото: kiril.ganin_club/Instagram

Кирило Ганін мобілізувався до ЗСУ — що відомо

Комік та актор Кирило Ганін після кількох невдалих спроб нарешті мобілізувався до лав Збройних сил України.

Відомо, що днями Кирило Ганін був доставлений до Святошинського територіального центру комплектування, після чого пройшов усі необхідні перевірки та військово-лікарську комісію. Його відібрали до однієї з бойових бригад Збройних сил України.

Зауважимо, що Ганін неодноразово публічно розповідав, що ще на початку повномасштабної війни намагався мобілізуватися двічі, однак обидва рази отримав відмову.

Перший раз — на п’ятий день війни, коли у ТЦК засумнівалися в його здатності виконувати бойові завдання та порадили повернутися додому.

Другий раз — після того, як він активно почав вести прямі трансляції на підтримку української армії. Тоді йому пояснили, що він приносить більше користі інформаційною підтримкою.

"Я прийшов туди, кажу: "Все, я готовий". Людина сидить і каже: "Воно тобі треба? Сиди й роби ефіри гарно. Нам подобається", — розповідав Ганін.

Як відомо, сам комік не приховував, що не має жодної броні й завжди був готовий піти служити, якщо його викличуть.

Зазначимо, що у вересня 2025 року з'явилася інформація, що співголова фракції "Удар" вирішив мобілізуватися до ЗСУ.

Нагадаємо, що влітку 2024 року один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі" Андрій Лузан мобілізувався до ЗСУ.