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Главная Мобилизация Кабмин инициирует отсрочку от мобилизации — кто получит

Кабмин инициирует отсрочку от мобилизации — кто получит

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 04:30
Правительство инициирует отсрочку для тех, кто завершил службу по программе Контракт 18-24
Заседание Кабмина. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Правительство Украины подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для военных. Бронь будет касаться тех лиц, которые отслужат по программе Контракт 18-24. 

Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль пояснил, что документ предлагает военным, которые отслужат по программе Контракт 18-24 — отсрочку от мобилизации сроком на один год после достижения ими возраста 25 лет.

"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", — добавил министр.

Напомним, недавно мы писали, кто может получить отсрочку в августе.

Также мы сообщали, что тысячи мужчин могут уже в августе потерять отсрочку. Что в таком случае делать - читайте по этой ссылке.

ВСУ армия мобилизация война в Украине отсрочка контракт
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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