Правительство инициирует отсрочку для тех, кто завершил службу по программе Контракт 18-24

Кабмин инициирует отсрочку от мобилизации — кто получит
Правительство Украины подает в Верховную Раду законопроект об отсрочке для военных. Бронь будет касаться тех лиц, которые отслужат по программе Контракт 18-24.
Об этом в Telegram сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Отсрочка от мобилизации для военных по Контракту 18-24
Шмыгаль пояснил, что документ предлагает военным, которые отслужат по программе Контракт 18-24 — отсрочку от мобилизации сроком на один год после достижения ими возраста 25 лет.
"Таким образом, все, кто добровольно присоединился к армии по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста", — добавил министр.
Напомним, недавно мы писали, кто может получить отсрочку в августе.
Также мы сообщали, что тысячи мужчин могут уже в августе потерять отсрочку. Что в таком случае делать - читайте по этой ссылке.
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