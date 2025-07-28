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Головна Мобілізація Тисячі чоловіків можуть втратити відстрочку у серпні — що робити

Тисячі чоловіків можуть втратити відстрочку у серпні — що робити

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 02:50
Мобілізація в Україні — чоловіки 7 серпня можуть втратити відстрочки
Оформлення відстрочки у "Резерв+". Фото: reserveplus.mod.gov.ua

В Україні триває військовий стан та загальна мобілізація, але є категорії українців, які не підлягають призову, оскільки мають відстрочку. Проте вже 7 серпня тисячі чоловік можуть втратити бронь. 

Чому так може відбутися, пояснює "УНІАН".

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Зокрема, станом на зараз до лав ЗСУ не призивають тих чоловіків, які мають для цього поважні підстави і, найголовніше, можуть документально їх підтвердити.

Водночас наявність підстав ще не означає, що громадянина не призвуть. Відстрочку від мобілізації надають в ТЦК і вона має з'явитися у застосунку "Резерв+".

Також військовозобов'язаним особам варто пам'ятати, що відстрочка не надається назавжди. Документ має певний термін і у більшості випадків він становить 90 днів або до закінчення воєнного стану.

Оскільки в Україні знову продовжили воєнний стан, новий відлік почнеться з 7 серпня. У цей день, як пише ресурс Kadroland, усі надані раніше відстрочки фактично "обнуляються". За законом територіальні центри комплектування мають поновити їх автоматично, однак на практиці це відбувається не завжди.

Тому всім, хто має відстрочку, варто зранку 7 серпня перевірити свій статус у додатку "Резерв+". Якщо інформація про відстрочку збереглася — причин для хвилювання немає. Якщо ж вона зникла, слід звернутися до ТЦК із необхідним пакетом документів. Інакше, навіть попри законні підстави, є ризик бути мобілізованим.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, хто в серпні може отримати відстрочку.

Також ми повідомляли, що за словами юриста Олени Воронкової, громадян можуть зупиняти на блокпостах для додаткових перевірок. Крім того, уповноважені особи мають право вимагати пред'явити низку документів.

мобілізація документи війна в Україні відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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